Calcio serie C. Gubbio, la delusione di Braglia: "Concesse troppe occasioni»

GUBBIO – Due volte in vantaggio ma due volte rimontato. Il Gubbio esce dal “Tubaldi” con un punto e tanto rammarico, dagli errori commessi che hanno portato ai gol degli avversari fino ad una tenuta mentale che va sicuramente rivista. Anche mister Braglia, intervenuto in conferenza stampa dopo la gara, appare deluso dai suoi ragazzi: "Per me è mancata la prestazione in generale. Quando due o tre persone giocano sottotono facciamo fatica, abbiamo concesso troppe occasioni agli avversari su errori nostri. Ogni tanto ci succede di essere troppo buoni e quando gli altri hanno certi giocatori come Sbaffo e Melchiorri sfruttano queste nostre mancanze anche grazie al loro fisico". Non tutto è da buttare, ma sicuramente i rossoblù hanno abituato a prestazioni migliori che di recente, eccezion fatta per quella contro il Pontedera, sono un po’ mancate: "La partita è stata anche interpretata bene all’inizio – prosegue Braglia –, ma abbiamo preso un gol un po’ stupido, siamo andati in difficoltà e abbiamo rischiato di prenderne di più. Sono abituato a vederli un po’ meglio, so che questa squadra può fare di più. Io li vorrei vedere non preoccupati ma più liberi, se si preoccupano troppo fanno più fatica, infatti certi errori sono dovuti alla paura di fare e non dobbiamo averla". Il pareggio rimanda il verdetto per il quinto posto all’ultima gara di regular season, che il Gubbio giocherà domenica alle ore 20 al “Barbetti” contro il Rimini, per un match importante per la classifica ma anche per l’ambiente, vista la rivalità tra le tifoserie: "Ora abbiamo questa finale domenica con il Rimini e vedremo di che pasta siamo fatti. Abbiamo già fatto un ottimo percorso, ora dobbiamo finirlo al meglio".