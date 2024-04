Calcio serie C. Gubbio, occhio alla Recanatese. Tre punti per blindare il quinto posto

GUBBIO – Sono le ultime battute di un campionato ormai agli sgoccioli, e il Gubbio di Piero Braglia vuole confermare quanto di buono fatto finora. L’obiettivo è chiudere la regular season in quinta posizione, che diventerebbe automatica con una vittoria nella prossima gara grazie alla miglior differenza reti negli scontri diretti con il Pescara. L’avversario, Recanatese, è però ostico, anche perché si gioca le ultime chance rimaste per la salvezza diretta o comunque per un buon piazzamento nei playout. Per i tifosi rossoblù che seguiranno la squadra in trasferta al “Tubaldi” di Recanati – calcio d’inizio domenica 21 aprile ore 16:30 – sono in vendita fino a sabato sera alle ore 19 i biglietti del settore ospiti, online e nei punti vendita Vivaticket (a Gubbio tabaccherie 2000 e Sebastiani), al prezzo di 12 euro intero, 3 euro ridotto (over 67, donna e under 18), under 12 gratis. Intanto è stato anche designato l’arbitro della gara: è Aleksandar Djurdjevic di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Andrea Zezza di Ostia Lido e Manuel Marchese di Pavia. Il quarto ufficiale sarà invece Vittorio Palma di Napoli. Il fischietto friulano è al terzo anno tra i professionisti e quella di domenica sarà una prima volta assoluta per lui, che non ha mai arbitrato né Gubbio né Recanatese. Ieri, però, è stata anche una giornata di lutto per i colori rossoblù, per la scomparsa di Mario Vivani, 75 anni, ex allenatore rossoblù nella stagione 1996-97, quella che riuscì a traghettare la squadra verso l’immediato ritorno in serie D, vincendo anche la Coppa Umbra e arrivando fino alla semifinale di Coppa Italia persa a Ivrea, con la società guidata dal presidente Guerriero Tasso. Il funerale oggi, alle 16 nella Basilica Cattedrale di Cagli.