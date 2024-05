Calcio serie C. Gubbio, ora è caccia al tecnico. Spina verso l’addio ai rossoblù

Il Gubbio ha concluso la stagione prima del previsto dopo la sconfitta casalinga contro il Rimini nel primo turno dei playoff del girone: ora deve fare i conti con l’amarezza di un’eliminazione inaspettata e per certi versi anche immeritata ma anche cominciare a pensare a la programmazione del prossimo anno e all’apertura di un nuovo ciclo. I rossoblù dovranno infatti cercare una nuova guida tecnica dopo l’addio di mister Braglia, in base alla quale sviluppare poi la rosa più congeniale al nuovo allenatore. I giocatori che hanno ancora un anno di contratto (in scadenza nel 2025) e sui quali si può pensare di ripartire sono Vettorel, Signorini, Pirrello, Tozzuolo (su cui suonano le sirene della Serie B già dal mercato di gennaio), Mercadante, Rosaia, Bumbu e Di Massimo. Tanti altri sono in prestito e torneranno ai rispettivi club di origine, anche se per alcuni potrebbe essere richiesto il prolungamento del trasferimento in prestito. Non sarà possibile farlo con Spina, che è già al secondo anno in prestito dal Crotone e che dovrà trovare una nuova sistemazione in accordo con la società calabrese. Discorso diverso, invece, per Udoh e Bernardotto; il primo, il cui cartellino è detenuto dal Cesena, ha una clausola per il riscatto da parte del Gubbio, così come dovrebbe essere per il secondo, di proprietà del Giugliano. Corsinelli, Morelli e Greco sono sotto contratto ma andranno in scadenza a fine mese: su di loro la società, anche insieme al futuro mister, effettuerà le proprie valutazioni.