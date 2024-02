Calcio serie C. Gubbio, ora la Carrarese. Recupera Di Massimo

GUBBIO – Neanche il tempo di godersi lo splendido 4-0 di venerdì che domani si torna già in campo. E la partita è di quelle da cerchiare in rosso sul calendario, un altro scontro diretto contro un avversario in ottima forma: la Carrarese. Terzo posto nel girone grazie ai 45 punti – due in più dei rossoblù – conquistati in 25 giornate e una piazza che negli anni sta crescendo sempre più. Già lo scorso anno con Dal Canto in panchina i marmiferi agguantarono il quarto posto, e quest’anno, con il subentro di mister Calabro dal 17 gennaio – data dalla quale non hanno ancora perso – puntano ancora più in alto. Calabro aveva mantenuto il 3-5-2 ereditato dal tecnico veneto, ma nelle ultime due gare contro Olbia e Virtus Entella ha virato sul 3-4-2-1. Tanta intensità grazie ad un centrocampo di assoluto livello, una difesa granitica (appena 18 gol subiti, la seconda migliore del girone dopo la capolista Cesena) e un attacco di qualità ed esperienza che fa la differenza. Giusto per fare dei nomi, i toscani annoverano tra le loro fila giocatori del calibro di Coppolaro e Illanes (seguito anche dal Gubbio in estate) in difesa, Della Latta e Schiavi a centrocampo, senza dimenticare Capello e Panico, capocannoniere della squadra con sei gol. All’andata finì 2-0 per il Gubbio grazie ai gol dell’ex Mercati e di Montevago; Braglia recupera Di Massimo e scopre in Desogus un elemento che può fare la differenza. Sarà una gran bella partita, forse attenuata nel ritmo dai tanti impegni delle due squadre.