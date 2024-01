Calcio serie C. Gubbio, saluta il terzino Daniel Frey. Si chiude il mercato dei rossoblù

I rossoblù salutano un altro giocatore. Nessuna cessione, perché l’operazione, come già fatto con Brogni e Montevago, riguarda un giocatore in prestito: Daniel Frey. Il terzino destro ha concluso la sua esperienza a Gubbio dopo 469 minuti totalizzati in 15 presenze (appena quattro da titolare) e un assist messo a referto alla seconda di campionato contro l’Ancona. Con l’addio di Frey, dunque, dovrebbe chiudersi, salvo ribaltoni degli ultimi giorni, il mercato dei rossoblù sia in entrata che in uscita. Lo aveva detto anche lo stesso Braglia: "L’organico è al completo, e i nuovi arrivati (Bumbu, Brambilla e Bernardotto) ci permettono di variare su diversi modi di giocare". In questo quadro generale la squadra continua a preparare la trasferta di domenica sera (ore 20:45) sul campo della Fermana, fanalino di coda del campionato con 14 punti raccolti in 21 giornate. Partita da non sottovalutare per tanti aspetti: il manto erboso del “Recchioni” potrebbe limitare l’estro dei giocatori rossoblù, così come la grinta dei padroni di casa, rinforzati dopo il mercato invernale e vogliosi di racimolare punti per uscire dalla complicata situazione in cui si trovano. Dall’altra parte c’è un Gubbio che vuole alimentare la striscia di risultati utili consecutivi, per ora ferma a quattro, e ritrovare i tre punti dopo il pareggio interno con l’Ancona dello scorso weekend. Questa mattina mister Braglia interverrà nella consueta conferenza stampa per presentare il match.