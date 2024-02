Calcio serie C. Gubbio, testa a venerdì. Arriva il Pescara di Zeman

GUBBIO – È tornato ieri sul campo di allenamento il Gubbio di mister Braglia, che dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico toscano – un premio per la vittoria di Pesaro ma anche per il periodo di forma – ha subito messo la testa sulla partita di venerdì sera (ore 20:45) quando il Pescara di Zeman sarà ospite al “Barbetti”. Si prelude una settimana intensa, perché mercoledì si giocherà il turno infrasettimanale in trasferta contro la Carrarese, poi lunedì 19 a Gubbio arriverà la Virtus Entella nel match che sarà anche in diretta in chiaro su Rai Sport. Tre partite che potrebbero definire, nel bene e nel male, il cammino dei rossoblù: sono tre scontri diretti contro avversarie molto ben attrezzate e che condividono ambizioni e classifica con i ragazzi di Braglia. Una classifica, peraltro, che continua a sorridere e non poco ai rossoblù: il periodo estremamente positivo ha contribuito a scalare la classifica, e anche se la posizione è quella della scorsa giornata, la sesta, il distacco con il terzo posto occupato dal Perugia si è accorciato a due punti mentre quello con l’Entella, ottava, è salito a nove. Ora è necessario rimanere concentrati e non cullarsi sugli allori; inoltre, lo spogliatoio è unito e l’ambiente deve contribuire a mantenerlo tale. In questo senso sarà importante il fattore campo: il “Barbetti”, ancora inespugnato in stagione, può e deve tornare ad accogliere un maggior numero di tifosi, per ritrovare quel “dodicesimo uomo” visto negli anni passati e che fatica a farsi spazio in periodi più recenti.