Calcio serie C. Il Gubbio va a caccia del riscatto in trasferta. Domani il big-match nella tana del Pontedera

Il girone B di Serie C si appresta a entrare nelle ultime dieci giornate di regular season e il Gubbio lo fa domani, ore 17:30, allo stadio "Mannucci" di Pontedera.

Quello a cui si trovano davanti i rossoblù è un vero e proprio scontro diretto, contro una squadra che per ora si piazza all’undicesimo posto in classifica, a -1 dalla truppa di mister Gaetano Fontana.

Una stagione, quella dei toscani, che si è risollevata da gennaio in poi: a ottobre c’era stato il cambio in panchina tra l’esonerato allenatore Alessandro Agostini e l’attuale tecnico Leonardo Menichini, che soprattutto nel nuovo anno è riuscito a far cambiare passo ai suoi e a risollevare la sua formazione in classifica.

Nel periodo recente, però, la forma è peggiorata, con il Pontedera che arriva da due sconfitte consecutive contro Carpi e Torres, ma l’ambiente è comunque caldissimo e carico, con la Gradinata Nord Diego Savelli che tramite un comunicato ha invitato allo stadio i sostenitori granata sottolineando l’importanza della partita con il Gubbio.

Oltre ad un tifo che si prepara a una grande giornata almeno sugli spalti, Menichini può disporre del quarto attacco del campionato (38 gol in 28 partite) che però dovrà fare a meno di Giacomo Corona, ancora fermo per una squalifica.

Per quanto riguarda l’impostazione tattica, Menichini si schiera abitualmente con il 4-2-3-1: se si confermerà anche contro il Gubbio saranno importanti nella partita i duelli a centrocampo ma anche sulle fasce, visto che i due moduli sono più o meno speculari.

Il match è importante anche per i rossoblù, che vogliono riprendere il cammino dopo il pesante scivolone (la sconfitta per 0-3 al Barbetti) della scorsa giornata inflitto dal Legnago, oltre alla voglia di vendicare la sconfitta per 0-1 subìta nel girone d’andata di campionato, arrivata dopo una partita condizionata dagli episodi in cui la porta degli ospiti sembrava davvero stregata. Ora si attende il verdetto del campo.