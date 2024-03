Calcio serie C. Il Gubbio attende la Torres. Attesa una reazione al "Barbetti»

Ed è ancora vigilia. No, nessun riferimento alle festività pasquali, ma è il Gubbio che si prepara ad accogliere la Torres domani (ore 20:45) per la 34° giornata del girone B di Serie C. Secondi in classifica, i sardi sono stati la sorpresa in positivo del campionato: da subito hanno tenuto un passo incredibile insieme al Cesena, che ha poi allungato definitivamente lasciando poche speranze alla squadra sassarese, calata tra gennaio e febbraio. Sono otto, però, al momento, i risultati utili consecutivi della squadra allenata da mister Greco, che dopo aver inanellato una serie di sei vittorie di fila ha pareggiato domenica scorsa sul campo dell’Ancona ed è tornata a vincere nel turno infrasettimanale contro la Vis Pesaro. Il modulo scelto dal tecnico romano è il 3-4-1-2, che ha saputo amalgamare alla perfezione una squadra composta da giocatori di esperienza – capitan Scotto, Fischnaller e Dametto su tutti – a giovani talenti come Ruocco e Nunziatini, creando un gioco fluido e di forte impatto. All’andata fu forse la peggior prestazione dei ragazzi di Braglia in campionato: un 3- 1 perentorio, che di buono ha portato solo la prima rete tra i professionisti del giovanissimo Vincenzo Di Gianni, poi ceduto alla Lazio nel mercato di gennaio. Per i rossoblù isolani, invece, le firme furono quelle di Fischnaller, che con una doppietta siglata tra l’8° e il 18° minuto indirizzò subito la gara, e di Ruocco che la chiuse definitivamente a 5’ dalla fine. La voglia di rivalsa potrebbe essere un input in più per il Gubbio, che nel derby con il Perugia ha anche perso l’imbattibilità casalinga che durava da più di un anno. Parlare di giocatori pericolosi della Torres sembra essere riduttivo: terzo miglior attacco del girone (51 gol fatti per una media di 1.55 gol a partita) e quinta miglior difesa (31 gol subiti per una media di 0.94 a partita). Il capocannoniere della squadra è Ruocco, trequartista nel 3-4-1-2, con 12 marcature, seguito da Fischnaller a 11 e da Scotto a 8. Sarà dunque una gara difficile, di livello altissimo e che può essere anche un buon antipasto per i playoff. Ma una reazione da parte del Gubbio è doverosa e tutto l’ambiente rema in quella direzione.