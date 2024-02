Calcio serie C. Il Gubbio cerca punti con l’Olbia. Braglia avverte: "Guardia alta»

GUBBIO – Domani è di nuovo matchday. Il calendario fitto di queste giornate lascia poco spazio per rifiatare al Gubbio, che ora deve affrontare l’Olbia, penultima in classifica. I sardi non stanno certamente vivendo la miglior annata della loro storia, ma mister Braglia, intervenuto in conferenza stampa, vuole mantenere alta l’attenzione: "È una squadra che sta trovando una sua identità grazie anche al cambio allenatore (Marco Gaburro, ndc), che lo scorso anno era a Rimini. Con lui cercano continuità di risultati e di modulo". I galluresi, partiti con il 4-3-3 nelle prime giornate, hanno poi virato sul 4-2-3-1. Greco, l’ex mister, ha poi provato a risollevare la squadra passando alla difesa a tre, per poi cambiare nuovamente cercando migliori fortune con il 4-3-1-2, modulo con il quale Gaburro ha proseguito il suo lavoro. "Hanno comunque giocatori importanti per la categoria – prosegue Braglia – si vede che sono in un’annata in cui non gli va molto bene". È effettivamente difficile spiegarsi come una squadra che nel reparto offensivo annovera giocatori come Ragatzu, Nanni e Bianchimano abbia segnato appena due gol nelle otto gare giocate nel 2024. D’altra parte, comunque, grazie a quelle due reti i sardi hanno raccolto 4 punti: 1-0 in casa contro l’Arezzo e 1-1 esterno contro la Virtus Entella. Si profila dunque uno scontro che, anche se vede i rossoblù favoriti sulla carta, sarà tutt’altro che semplice: l’Olbia cerca punti salvezza e scenderà in campo con il coltello tra i denti.