Calcio serie C. Il Gubbio scivola sul campo della Carrarese

CARRARESE (3-4-1-2): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon (st 44’ Di Gennaro), Della Latta (st 21’ Cerretelli), Capezzi, Cicconi; Schiavi; Panico (st 44’ Giannetti), Finotto (st 1’ Capello). All. Calabro A disp. Tampucci, Mazzini, Zuelli, Maccherini, Belloni, Boli.

GUBBIO (4-3-1-2): Greco; Corsinelli, Tozzuolo, Signorini, Mercadante (st 27’ Brambilla); Mercati (st 27’ Rosaia), Casolari (st 27’ Dimarco), Bumbu (st 13’ Chierico); Di Massimo; Spina (st 13’ Desogus), Udoh All. Braglia A disp. Vettorel, Calabrese, Morelli, Guerrini, Pirrello.

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino (Tempestilli-Dell’Arciprete)

MARCATORI: st 11’ Illanes, 38’ Capello. NOTE: corner 10-3; ammoniti: Signorini, Della Latta, Tozzuolo, Cicconi, Braglia, Panico, Brambilla; recupero pt 1’; st 4’.

CARRARA – Si interrompe a otto la striscia di risultati utili consecutivi. Il Gubbio cade sul campo della Carrarese: pagata la stanchezza del turno infrasettimanale ma anche la forza degli avversari e un po’ di sfortuna sugli episodi. I ragazzi di Braglia restano a 43 punti e vedono allontanarsi il terzo posto, ma nessun dramma: la strada è ancora lunga. I padroni di casa provano a fare la partita sin da subito, ma la prima occasione la crea il Gubbio. Al 25° Bumbu recupera palla e calcia dai 25 metri, ma Bleve si esalta e devia in corner. I rossoblù si prendono qualche rischio di troppo: al 40° Zanon intercetta un passaggio e sprinta sulla destra, cross basso al centro per Panico che controlla e cerca il tiro con la punta ma Greco blocca a terra. Nell’intervallo Calabro inserisce Capello che si fa subito vedere con un cross dalla destra al 49°, in area Capezzi ci prova di testa ma Corsinelli ribatte sia questo tentativo che quello di Cicconi arrivato a concludere col mancino. La crescita dei gialloblù si concretizza al 57°: sugli sviluppi di un calcio di punizione Cicconi mette in mezzo da sinistra, Greco non trattiene il pallone e Illanes a porta vuota deposita in rete il vantaggio. Il Gubbio prova a scuotersi al 66°: ottima manovra sulla sinistra che libera al cross Mercadante, sul secondo palo Desogus calcia col destro al volo ma trova il salvataggio sulla linea di Illanes. La partita è vivissima: al 70° Cerretelli calcia a botta sicura ma Corsinelli in spaccata alza sopra la traversa, dopo meno di dieci minuti Dimarco mette in mezzo da sinistra, Di Massimo gira di testa ma prende il palo, raccoglie Udoh che manda alto da pochi metri. Sul ribaltamento di fronte Capello da destra trova Cicconi sul cui mancino ravvicinato si esalta Greco che mette in corner. Il sigillo al match lo mette Capello: Schiavi riceve a destra e appoggia verso il bomber bolognese che col petto fa 2-0 e chiude la gara.