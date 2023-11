Calcio serie c: parla il difensore pirrello. "Gubbio, è un momento di difficoltà»

GUBBIO – È un periodo di estrema difficoltà per il Gubbio che dopo la sconfitta con la capolista Torres è tornato sùbito ad allenarsi per la sedicesima giornata di campionato: sabato la Spal sarà ospite al “Barbetti”. Della cattiva forma del Gubbio ne ha parlato anche Roberto Pirrello, difensore rossoblù, ospite della trasmissione di Trg “Fuorigioco”: "Più che mancanza di coraggio per riaprire la partita, penso sia evidente a tutti che attraversiamo un momento di difficoltà generale, non solo per noi che andiamo in campo. Non c’è stata quella reazione che ci doveva essere: non so se è causa del periodo che stiamo vivendo o se è stato dovuto solo alla partita di domenica". L’ennesima conferma, tra l’altro, del mal di trasferta di questo Gubbio, che a Sassari ha inanellato la sesta sconfitta consecutiva esterna: "La casualità nel calcio non esiste, sicuramente abbiamo delle mancanze, i dati parlano chiaro: fuori casa abbiamo quasi sempre faticato".