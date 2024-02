Calcio serie C: Pineto e Spal cambiano allenatore. Gubbio, Di Massimo squalificato. Spina si scalda per la Vis Pesaro

GUBBIO – Il Gubbio prosegue con il lavoro sul campo in avvicinamento alla sfida casalinga con il Pescara di venerdì sera (ore 20:45). Mister Braglia avrà a disposizione la rosa al completo, eccezion fatta per Alessio Di Massimo, che dopo l’ammonizione rimediata nel match contro la Vis Pesaro dovrà scontare una giornata di squalifica. Ci sarà dunque probabilmente spazio per Spina, che è tornato al gol dopo aver ritrovato la titolarità, mentre appare più difficile vedere la coppia Udoh- Bernardotto, anche se lo stato di forma dell’attaccante in prestito dal Giugliano mette senza dubbio in difficoltà lo staff tecnico rossoblù. Dubbi che verranno sciolti nel corso degli allenamenti settimanali, anche se la capacità di attaccare la profondità di Udoh e Spina potrebbero essere determinanti contro una difesa alta come quella che applica il Pescara di mister Zeman, da sempre fiero sostenitore di un calcio votato all’attacco. Intanto cambiano alcune panchine nel girone B di C: il Pineto ha clamorosamente esonerato Amaolo ed ha scelto Roberto Beni per la panchina. Il tecnico sta facendo la risoluzione con la Cremonese (era il vice Ballardini) e dovrebbe firmare un contratto fino a giugno. La Spal, invece, ha esonerato Colucci e richiamato Mimmo Di Carlo per guidare i ferraresi ad una rimonta che possa eventualmente evitare lo spettro dei playout (o peggio) in una stagione nata male e che rischia di finire peggio nonostante uno dei monte ingaggi più alti dell’intera categoria.