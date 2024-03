Calcio serie C, verso il big match con la Torres. Gubbio, Braglia potrà contare su Rosaia e Morelli

GUBBIO – Digerire la terza sconfitta nelle ultime tre partite giocate non è mai facile. Il Gubbio, però, ha l’opportunità di rimettersi in carreggiata giovedì, quando al “Barbetti” sfiderà la Torres seconda in classifica. Mister Braglia potrà nuovamente contare su Rosaia e Morelli che tornano disponibili dopo la squalifica mentre dovrà ancora attendere per quanto riguarda gli infortunati Calabrese, Spina e Galeandro. È necessario, contro i sardi, tornare a proporre un gioco migliore di quello visto soprattutto contro Perugia e Sestri Levante: una squadra spenta, con poca creatività che sembra cullarsi sugli allori e sui complimenti finora – giustamente – ricevuti. Partire dalle prestazioni per migliorare i risultati: i rossoblù rischiano di sprecare quanto di buono, tra alti e bassi, costruito finora nel lavoro di interi mesi. Anche se il periodo della squadra non è il migliore, il Gubbio ieri ha festeggiato un importante anniversario. Il 25 marzo 1913 veniva fondata la sezione football della Spes Gubbio. La Spes, Società per Esercizi Sportivi di Gubbio venne fondata nel 1908 (il 1910 nella denominazione del club si riferisce alla data dell’inizio ufficioso dell’attività calcistica) mentre il settore football, il più importante della polisportiva, fu istituito il 25 marzo 1913 con gli attuali colori sociali rosso e blu. Il compleanno ufficiale ha una data precisa e questa è il 25 marzo.