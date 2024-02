Calcio serie c: verso la sfida con l’olbia. Gubbio, Casolari e Mercati squalificati

GUBBIO – Un’altra settimana di fuoco è passata: tre partite in poco più di sette giorni hanno messo a dura prova la resistenza della rosa rossoblù che ora con la testa pensa solo alla trasferta di Olbia di domenica pomeriggio (ore 14). È necessario ricaricare le pile: contro la Virtus Entella la squadra di Braglia è apparsa stanca fisicamente e mentalmente, commettendo tanti errori tecnici e, a causa anche della buona prestazione difensiva dei liguri, sembrando un po’ spuntata in attacco. Per affrontare una gara ostica su un campo sempre difficile come il “Nespoli” di Olbia, in una giornata in cui rientreranno Braglia e Signorini dopo la squalifica ma dovranno rimanere fermi per un turno Casolari e Mercati, è importante riposarsi e arrivare carichi al match. Non ci sarà Bernardotto, infortunato da un paio di settimane, che sta recuperando da una elongazione del bicipite femorale destro. Occhi puntati anche su Galeandro, potrebbe dare una mano ai suoi nel corso dei playoff.