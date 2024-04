Calcio serie c: verso l’ultima gara di campionato contro il rimini. Gubbio, il bomber Alessio Di Massimo a quota 11 gol: "Posso fare ancora di più»

GUBBIO – Una delle note positive del pareggio al “Tubaldi” di Recanati è la prestazione da migliore in campo – premio da dividere con Sbaffo – di Alessio Di Massimo. La doppietta siglata contro i marchigiani lo fa balzare in testa alla classifica marcatori del suo Gubbio grazie agli 11 gol segnati, uno in più del compagno di reparto King Udoh. Il fantasista abruzzese ha parlato nel dopo partita, commentando così la gara: "È stata una partita difficile, il primo tempo lo abbiamo preparato in un modo, ma dopo il vantaggio ci siamo resi conto che qualcosa non andava e ci siamo messi in un’altra maniera. A livello difensivo – prosegue Di Massimo – siamo andati meglio e riuscivamo a sfruttare meglio le ripartenze come visto nel gol dell’1-2. Peccato per l’episodio del 2-2, è un rigore generoso ma hanno visto così, noi comunque non possiamo permetterci questi errori". È un Di Massimo, peraltro, che nonostante i due gol segnati e il significativo apporto dato alla manovra offensiva dei rossoblù, molto critico verso sé stesso: "Sono andato bene per i gol, ma io posso fare di più. Il primo tempo ho toccato pochi palloni, bisogna dare i meriti anche all’avversario che ci ha reso la vita difficile. Nella ripresa avevo invece la sensazione di essere messo meglio in campo e di potergli fare più male, e così infatti è stato". Per lui è già la miglior stagione realizzativa, ma ora all’orizzonte si intravedono i playoff e, soprattutto, l’ultima di campionato con il Rimini: "Non si devono fare calcoli, bisogna andare in campo – conclude Di Massimo – e cercare di vincere".