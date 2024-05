Calcio Serie D. Acf Foligno, sulle tracce dell’attaccante Tomassini. Nel mirino anche Schiaroli e il centrocampista Belli

FOLIGNO – Mentre l’Acf Foligno continua a rimanere sulle tracce dell’attaccante Simone Tomassini, nelle ultime ore cominciano a circolare nuovi profili di calciatori destinati a rinforzare il collettivo di Alessandro Manni che la prossima stagione sarà impegnato, per la prima volta, nel campionato di serie D. Nessuna conferma ufficiale da parte dei vertici del sodalizio folignate ma da indiscrezioni che trapelano dallo stretto riserbo, sembra che l’Acf punat due calciatori che vantano entrambi grosso bagaglio di esperienza nel campionato di serie D. Il difensore centrale Lorenzo Schiaroli e il centrocampista Lorenzo Belli. Due giocatori che nel recente passato hanno indossato la casacca del Foligno Calcio. Schiaroli calciatore marchigiano che nella passata stagione ha militato nelle fila del Livorno, mentre Belli da un paio di stagione indossa la casacca bianconera dello Sporting Trestina. Con entrambi, sembra che l’Acf ha avviato qualche incontro, consapevole che l’operazione appare difficile ma non impossibile. Alla pari di quella che vede il sodalizio folignate con Simone Tomassini. L’attaccante di Spello che ha mosso i primi passi con il Foligno prima di approdare nel Pineto e in quest’ultima stagione approdato alla Sambenedettese. Vedremo nei prossimi giorni se il sogno della Acf potrebbe diventare realtà. Certo è che allestire un collettivo per la serie D è compito arduo, non fosse altro perché il diesse Filippo Petterini ha ribadito che l’Acf è un campionato diverso e molto più difficile da quello dell’Eccellenza. Per quanto riguarda le conferme scontata quella di Tommaso Settimi che sarà il nuovo capitano, quelle di Elio Calderini, Michele di Cato e Walid Hkribech.

C.Lu.