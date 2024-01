Calcio serie D. Beffa-Trestina, sprecati due calci di rigore. Pareggio in rimonta con il Real Querceta

TRESTINA

1

REAL FORTE QUERCETA

1

TRESTINA: Fiorenza 6, Dottori 6,5, Bucci 6,5, Menghi 6,5, Contucci 7, Conti 6,5, Belli 5, Omohonria 6,5, Tascini 6, Di Nolfo 5,5, Marietti 6,5 (15’ s.t. Farneti 7,5). All. Ciampelli 6

REAL FORTE QUERCETA: Gatti 8,5, Maccabruni 6,5, Giubbolini 6 (41’ s.t. Dal Pino s.v.), Gemmi 6,5, Masi 6, Ndiaye 7 (48’ s.t. Tognarelli s.v.), Bucchioni 7, Giuliani 6, Flores Heatley 5,5 (24’ s.t. Pegollo 6), Podestà 7 (41’ s.t. Tomaselli s.v.), Advillari 6 (48’ s.t. Meucci s.v.). All. Buglio 6

Arbitro: Tedesco di Battipaglia 6,5

Marcatore: 5’ s.t. Ndiaye, 13’ s.t. Contucci

TRESTINA - Il Trestina spreca due rigori e si fa fermare sul pareggio interno dal Real Forte Querceta. I padroni di casa sembrano partire con il piede giusto e dopo appena 1’ Marietti mette in azione Tascini, ma la mira è sbagliata. Gli ospiti si chiudono bene ed al 9 si propongono in avanti: cross di Giubbolini, sponda di Flores Heatley e rasoterra di Podestà che termina a lato. Al 17’ Di Nolfo si incunea in area avversaria ed il suo tocco per Tascini è intercettato con la mano da Giuliani: l’arbitro decreta il rigore, sul dischetto va Belli ma il suo rasoterra è parato da Gatti. Il Trestina non riesce a trovare al bandolo della matassa e sino all’intervallo sono solo gli ospiti ad andare al tiro: al 34’ Advillari conclude centralmente, al 44’ l’ottimo Bucchioni da fuori area chiama Fiorenza all’intervento, al 46’ è bravo Conti nella chiusura difensiva su Maccabruni. Al 5’ della ripresa gli ospiti vanno in gol: corner di Gemmi, tocco di Bucchioni e girata vincente di Ndiaye. I toscani vanno al tiro al 7’ con Bucchioni e sprecano una clamorosa opportunità 1’ dopo con Flores Heatley, che su perfetto cross di Podestà, solo a centro area, calcia di piatto ma conclude incredibilmente alto. Al 13’ il Trestina pareggia con un colpo di testa di Contucci su angolo di Di Nolfo: il gol dà coraggio agli altotiberini, che sfiorano il raddoppio al 19’ (tiro di Di Nolfo da dentro l’area respinto da Gatti) ed al 26’ (bolide da fuori area di Farneti, con il pallone che termina sul palo). Al 37’ chance per gli ospiti: Pegollo elude l’intervento di Conti e mette al centro un bel pallone, ma Contucci allontana. Al 44’ Farneti è atterrato in area: il direttore di gara assegna il secondo rigore ai locali, dell’esecuzione si incarica Di Nolfo ma il tiro è debole e centrale ed il giovane estremo difensore ospite Gatti blocca a terra.

Paolo Cocchieri