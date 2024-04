Calcio serie D: finisce 1-3. L’Orvietana lotta, ma cade con la capolista Pianese

ORVIETANA

1

PIANESE

3

ORVIETANA: Marricchi, Manoni, Lorenzini (87’ Caravaggi), Ricci, Maufoulou(59’ Marsili), Congiu, Fabri (59’ Sakoa), Orchi, Chiaverini (71’ Marchegiani), Proia, Santi (59’ Greco). All. A. Rizzolo

PIANESE: De Fazio, Remy Melvyn, Lo Porto, Proietto (83’ Miccoli), Polidori, Di Martino, Boccadamo, Simeoni, Mignani (74’ Kouko), Ledonne (77’ Falcone), Mastropietro (62’ Bramante). All. F. Prosperi

Arbitro: Fabio Franzò di Siracusa ( Cucci – Rallo)

Marcatori: 17’, 20’ Mignani (P), 24’ Proia, 95’ Bramante

Note: Targa ricordo in memoria del dott. Marco Bacchio consegnata alle figlie dal presidente Biagioli prima della partita

ORVIETO – I biancorossi le provano un po’ tutte ma vince la Pianese, sempre più vicina alla promozione. La differenza la fa il tasso tecnico degli organici che mette in evidenza anche il divario che c’è nella classifica. A rompere gli indugi sono gli ospiti con Domenico Mignani, capocannoniere non per caso, che si ritrova la palla proveniente dalla destra, la controlla, proteggendola da tentativo di Congiu per costringerlo ad allargarsi, prima di calibrare un sinistro morbido che manda la palla nell’angolo alla sinistra di Marricchi, impossibilitato a intervenire. Il vantaggio coincide con la prima sbavatura della difesa biancorossa cui, tre minuti dopo, ne segue un’altra pagata, nuovamente a caro prezzo. L’azione, non a caso, parte dai piedi dell’altro ex, Francesco Proietto, che pesca Le Donne, colpevolmente solo sulla trequarti sinistra, pronto a servire Mignani che calcia indisturbato per mandare la palla alle spalle del portiere biancorosso. L’Orvietana trova, subito, la forza per reagire e, al primo contropiede bene organizzato riapre la partita. La rete la realizza Proia, dopo un fraseggio ben riuscito con Chiaverini. La capolista da l’impressione poterla contenere senza troppi affanni pur spendendo molto, come la stessa Orvietana, per via del caldo. La ripresa non offre momenti altrettanto palpitanti. Con i padroni di casa che vorrebbero fare di più, anche se le soluzioni con palloni alti e lunghi si infrangono, quasi puntualmente, contro la linea di difesa amiatina e, questo, nonostante i cambi effettuati da Rizzolo. C’è un bel numero di Sakoa, smorzato dalla respinta con i piedi di De Fazio. Una protesta per un presunto tocco con la mano di un difensore della Pianese in area e la terza rete di Bramante all’ultimo secondo.

Roberto Pace