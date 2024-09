Calcio serie D: girone A. Oltrepò e Vogherese: sconfitte amare. Pareggio per il Varese

Primo turno infrasettimanale ieri pomeriggio per le tre squadre lombarde impegnate nel campionato di serie D girone A. Ottima prestazione del Città Di Varese che ha ottenuto un prezioso pareggio sul campo ligure del Ligorna nel big match di giornata. I biancorossi su un terreno sintetico e stretto dove era difficile far girare palla hanno dimostrato voglia di vincere contro un’avversario di spessore che si è dimostrato forte in tutti i reparti. I ragazzi di mister Floris sono stati bravi a recuperare la rete di svantaggio subita nella ripresa grazie all’eurogol dell’attaccante Banfi. Un uno a uno che consente di mantenere l’imbattibilità. Seconda sconfitta consecutiva invece per la Vogherese che allo stadio Parisi è stata battuta dal Borgaro che per quello che si è visto sul rettangolo di gioco non hanno demeritato. I rossoneri dopo un discreto primo tempo in cui è arrivata la rete del giovane Usardi, nella ripresa sono spariti dal campo ed è arrivata una battuta d’arresto che deve far riflettere in vista della sfida di domenica prossima sul terreno della Sanremese. Pesante ko esterno per il neopromosso Oltrepo’, sconfitto 3 a 0 dai novaresi del NovaRomentin. La squadra di Parolini ha fatto molti errori ed è stata punita dai rivali che hanno saputo concretizzare le occasioni create. Raffaele Sisti