Calcio serie D: girone C. Villa Valle sprecone. Il Brusaporto trova il pari nel recupero

BERGAMO

Turno infrasettimanale tra luci e ombre per le lombarde del Girone C, che ora vede il Campodarsego (vittorioso) al comando e a punteggio pieno dopo il pareggio del Villa Valle, fermato in casa dal Cjarlis Muzane sul risultato di 1-1. I bergamaschi di Villa d’Almè erano passati in vantaggio nel finale di primo tempo con Zaccariello e sfiorato il raddoppio con Ferrario, per poi essere raggiunti pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo. Mercoledì di festeggiamenti, invece, per il Caravaggio, che grazie ad un uno-due a pochi minuti dall’intervallo firmato Bernacchi-Liberati, neutralizza con un netto e meritato 2-0 il Lavis, unica squadra ancora a zero punti. Prova di carattere per la Virtus CiseranoBergamo che tra le mura di casa riece a fermare il percorso netto dei veneti dell’Este 1920 sul risultato di 0-0, dopo esser rimasti in dieci uomini per oltre mezz’ora, in seguito all’espulsione di Varano per doppia ammonizione. Sorriso anche per il Brusaporto, che si guadagna il primo importantissimo punto in campionato in trasferta contro i veneziani del Calvi Noale, grazie al gol in pieno recupero di Caffioletti. Nel posticipo del girone C, la Real Calepina, impegnata in trasferta allo Stadio “Tenni“ di Treviso, è rimasta a secco: ko per 3-0. Matteo Baconcini