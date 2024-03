Calcio serie d: in trasferta a forte dei marmi. Orvietana nelle mani del portiere Emanuele Rossi

ORVIETO – Sarà Emanuele Rossi (2005) a difendere la porta biancorossa nell’odierna trasferta a Forte dei Marmi. Filippo Marricchi, il portierone, giocatore con il più alto indice di rendimento tra quelli a disposizione di Rizzolo, è stato, infatti, costretto ad arrendersi causa un infortunio facente parte del suo mestiere. Di cui, si sta occupando Michele Giorgi, fisioterapista della Società. Salvo imprevisti, Marricchi potrà tornare per la trasferta con il S. Donato Tav. Emanuele Rossi, il sostituto naturale, è pronto a prendersi l’incarico e metterci tutto l’impegno. E’ giovane, ha già fatto esperienze con la prima squadra, si è sempre comportato in modo ineccepibile, ha voglia di crescere, applicandosi seriamente. Sa che l’Orvietana ha bisogno di lui, è confortato dalla fiducia dei compagni di squadra. Si giocherà sul tappeto in erba del "Necchi – Balloni", nel cuore del quartiere Roma Imperiale, impianto invidiabile e un terreno dove la palla circola veloce. Il Real Forte corre per rimanere nella zona play out. Il tecnico (squalificato), Francesco Buglio, ha continuato a spronare la squadra. Altrettante, le sollecitazioni pervenute ai giocatori dell’Orvietana. Il patatrac combinato con il Poggibonsi è stato troppo clamoroso. Si è toccato il fondo che, solitamente, precorre la risalita. Il forfait di Marricchi (purtroppo) complica di meno le scelte di Rizzolo che conferma per 9/11 la squadra sconfitta dal Poggibonsi.

ORVIETANA: Rossi, Caravaggi, Congiu, Ricci, Lorenzini, Orchi, Greco, Proia, Fabri, Santi, Manoni. All. A. Rizzolo.

Roberto Pace