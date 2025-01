Calcio serie D. L’Acf Foligno aspetta il Flaminia al "Blasone». Il tecnico Manni: "Vogliamo tornare a vincere»

FOLIGNO – L’Acf Foligno sfida al Blasone il Flaminia. L’obiettivo è fare lo sgambetto all’avversario per dare inizio alla risalita in classifica. Sono i presupposti che hanno caratterizzato la vigilia dell’appuntamento odierno dove i punti in palio valgono doppio. In particolare per gli uomini di Alessandro Manni decisi a ritrovare il sorriso dopo lo scivolone del turno precedente arrivato sul terreno del Figline. "Il risultato non ci ha premiato – ha spiegato il tecnico Manni – ma siamo convinti che dal punto di vista della prestazione l’Acf avrebbe meritato di più, almeno un pareggio".

Confronto che come detto anche per la squadra laziale rappresenta un appuntamento importante per raccogliere punti e ‘vendicare’ in qualche modo il blitz dell’undici folignate, il primo stagionale lontano dal Blasone. "Il calendario ci assegna un confronto delicato, difficile, pieno di insidie e con una grande sete di rivincita. Una squadra il Flaminia – ha aggiunto Manni – che vanta un collettivo nelle cui fila militano giocatori che vantano un grosso bagaglio di esperienza nel campionato di serie D. Flaminia che si è rinforzato durante la finestra di mercato, correttivi che rendono ancora più difficile il nostro compito ma l’esperienza vissuta con il Figline, ci tornerà utile per aiutarci a capire come affrontare al meglio – ha concluso Manni – avversari che fanno il possibile per raccogliere i punti al confronto di qualsiasi avversari".

Manni che in settimana ha lavorato molto per far capire a Calderini che la ‘lezione’ e alcune ingenuità emerse con il Figline dovranno appartenere al passato. Acf che oggi con Nuti non ristabilito, per il resto di Nuti dovrebbe contare sull’organico al gran completo.

ACF FOLIGNO: Tognetti, Santarelli, Mancini, Ceccuzzi, Grea, Schiaroli, Settimi, Panaioli, Khribech, Tomassini, Calderini.

Carlo Luccioni