Real Madrid – Arsenal, Arteta ringrazia Guardiola, Saka: “Il cucchiaio ha funzionato”

Madrid, 17 aprile 2025 – La Champions League ha emesso i suoi verdetti: oltre a PSG e Barcellona, si sono qualificate in semifinale anche l'Inter e l'Arsenal. In tanti ieri si aspettavano una remontada del Real Madrid: lo stesso Bellingham nella conferenza stampa pre-partita aveva detto che “rimonta” era il termine che aveva sentito più spesso in quei giorni, dopo il 3-0 della settimana scorsa all'Emirates Stadium, ma anche lo stesso club aveva caricato il pubblico tramite un video sui social con la scritta “90 minuti al Bernabeu sono molto lunghi”. Tuttavia, ieri non è successo niente di tutto ciò. Il Real non è riuscito ad essere pericoloso praticamente mai e non è riuscito nemmeno a caricarsi dopo il calcio di rigore sbagliato nel primo tempo da Saka. Il giocatore inglese, poi in gol al 65', ha parlato nel post partita sia del penalty sbagliato che della rete segnata successivamente: “Il cucchiaio nel rigore? Se lo segni sei un genio, ma se lo sbagli tutti si arrabbiano, io ero sicuro di segnare. Alla fine, nel secondo tempo, lo scavino ha funzionato”. Il numero 7, infatti, ha portato in vantaggio i suoi proprio grazie ad un pallonetto che ha scavalcato Courtois, che era uscito per chiudere lo specchio della porta all'avversario. Appena due minuti dopo, i blancos hanno pareggiato i conti con Vinicius, che ha sfruttato al massimo un errore in costruzione dei gunners, ma al 93' Martinelli ha chiuso definitivamente i conti, segnando il 2-1 e mettendo il sigillo sulla qualificazione in semifinale dell'Arsenal, che ora se la dovrà vedere con il PSG, che martedì ha eliminato l'Aston Villa. Nel post partita, Mikel Arteta ha voluto ringraziare Pep Guardiola, dato che è grazie al tecnico del Manchester City se ha raggiunto la semifinale di Champions. Prima di allenare l'Arsenal, infatti, Arteta è stato per ben quattro anni nello staff di Guardiola al Manchester City, e ha imparato tsnto da lui, sia come persona che come allenatore. In conclusione, il mister dell'Arsenal ha voluto parlare dell'esperienza di affrontare il Real Madrid al Bernabeu, che ha definito unica. Queste sono state le sue parole: “Oggi era la mia prima volta da allenatore al Bernabeu, ho capito perché qua succedono cose folli. È incredibile come riescano a intimorire gli avversari con il caos, ma noi siamo stati bravi ad uscirne. Ancelotti? Ha detto che farà il tifo per noi”.