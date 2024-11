Calcio serie D, l’anticipo finisce 2-2. L’Acf Foligno non molla mai e si prende un punto. Khribech acciuffa il Montevarchi allo scadere

Acf Foligno

2

Aquila Montevarchi

2

ACF FOLIGNO 4-3-3: Tognetti; Santarelli, Nuti, Schiaroli, Mancini; Brevi (25’ st Di Cato), Ceccuzzi, Panaioli (16’ st Settimi); Khribech, Tomassini, Calderini (32’ st Pupo Posada). A disp.: Lori, M. Cesaretti, Maselli, Mattia, Sedran, Piermarini. All.: Manni.

MONTEVARCHI 4-2-3-1: Testoni; Artini, Ficini, Martinelli, Ciofi (47’ st Casagni); Sesti, Saltalamacchia; Boncompagni (30’ st Zhupa), Picchi (41’ st Borgia), Orlandi; Priore (11’ st Carcani). A disp.: Conti, Sturli, Bigazzi, Rufini, D’Alessandro. All: Lelli (squalificato, in panchina Adami).

Arbitro: Iheukwumere Dell’Aquila.

Reti : 33’ pt Picchi 36’ pt Tomassini 10’ st Ciofi 40’ st Khribech. Spettatori 250. Ammoniti: Ceccuzzi, Priori, Panaioli, Mancini, Settimi, Zhupa, Artini, Borgia.

Foligno – L’Acf Foligno allunga a sei giornate della la striscia positiva ma ieri al cospetto del Montevarchi, la migliore squadra vista al Blasone, è riuscita a conquistare un sofferto pareggio in rimonta quando ormai il risultato sembrava tutto a vantaggio dell’undici toscano. Una giornata non certo brillante per l’Acf che ha sofferto il dinamismo, la personalità del Montevarchi squadra giovanissima brava nel palleggio che per l’intero arco della partita ha messo a dura prova gli uomini di Alessandro Manni. Tanta paura, tanta sofferenza per raggiungere il pareggio. Un punto, che visto come si era indirizzata la partita è pesante perché arrivato a conclusione di una prestazione sottotono dell’intero collettivo folignate. Montevarchi che fin dall’avvio è riuscito a prendere in mano le sorti della gara, grazie al movimento corale a tutto campo degli ospiti che al 33’, dopo che l’ex Schiaroli aveva di poco concluso sopra la trasversale, i toscani complice una ingenuità collettiva della retroguardia folignate, ne approfitta Picchi che trova il vantaggio. Tre giro di lancette è l’Acf a conclusione di una mischia con Tomassini riporta l’equilibrio. Chi in avvio dei secondi 45 minuti si aspettava il risveglio dei padroni è rimasto deluso perché al 10’ Ciofi firma il nuovo vantaggio toscano. Manni mette in campo Di Cato e Pupo Posada e proprio quest’ultimo scodella la sfera in area e Khribech firma il 2-2 finale. Carlo Luccioni