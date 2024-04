Calcio serie d. L’Orvietana a Montevarchi a caccia al sorpasso. La carica del presidente Biagioli

ORVIETO – Temperatura meteo in ribasso ma non allo stadio di Montevarchi dove va in campo l’Orvietana, opposta agli Aquilotti padroni di casa in un match dove la posta in palio va oltre i tre punti. Sul piatto c’è una bella fetta delle possibilità dalle quali attingere per rimanere nella categoria. I biancorossi, due punti sotto, tenteranno il sorpasso, la squadra di casa vuole togliersi dai guai in maniera quasi definitiva. Il Presidente, Roberto Biagioli, ha spronato i ragazzi a "crederci". Il tecnico, Antonio Rizzolo, ha fatto il resto, curando la preparazione della gara in ogni dettaglio. Ha provato la formazione che ha in mente senza mancare di dare il giusto spazio agli altri, certamente desiderosi di convincere il mister a modificare le proprie decisioni. Soltanto domenica, quando l’ex bomber nella massima serie fornirà i nomi all’incaricato di compilare la lista conosceremo se, i potenziali esclusi saranno riusciti nell’intento. Di là da tale aspetto il gruppo ha dato segnali per farlo trasparire preparato a un impegno tanto delicato. Riavvolgendo il nastro, sarà importante riuscire ad assumere il comando delle operazioni come dimostrato da numerosi fotogrammi della stagione. A contrastarlo sarà una formazione cui pare aver fatto molto bene la cura Beoni. L’esperto tecnico, arrivato nella seconda metà di febbraio a sostituire l’esonerato Calori, si racconta abbia dato equilibrio ai tre reparti, partendo dalla difesa. La squadra è adesso più sorniona, pronta a colpire di rimessa ogni qualvolta gli avversari prestano il fianco. Il belvedere, come si usa dire, è vicino. ORVIETANA: Marricchi, Manoni, Congiu, Ricci, Lorenzini, Sforza, Orchi, Proia, Fabri, Marsili, Stampete. All. A. Rizzolo.

Roberto Pace