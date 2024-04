Calcio serie D. L’Orvietana cerca punti in trasferta. Sfida nella tana del San Donato

ORVIETO - La breve parentesi pasquale non ha distolto, più di tanto, l’Orvietana di Rizzolo dai pensieri legati al campionato. Si è lavorato, e tanto, dopo il chiaro successo sul Ghiviborgo che ha fatto intravedere raggi di luce in un contesto poco illuminato. Forse, e augurabilmente, i giocatori hanno realizzato come, con il massimo dell’applicazione e dell’impegno il traguardo desiderato potrebbe essere ancora alla portata. Fondamentale continuare a crederci e comportarsi di conseguenza. Seguendo le sedute d’allenamento sembrerebbe che tali concetti siano stati digeriti e pronti per essere applicati. Filippo Marricchi, pur lavorando sodo, non sarà rischiato. Greco è squalificato e, per di più, è rimasto fermo causa influenza. Kevin Sakoa, ultimo arrivato, non ha nelle gambe tutta la partita. La sua forza e la confidenza con il gol, emerse in questi giorni, lo pongono nella lista degli eventuali subentranti. Caravaggi è pronto per essere inserito nuovamente nella lista. Maufoulou e Sforza sono i candidati favoriti per una maglia nella zona centrale del campo. I nomi di Ciavaglia e Stampete si sono aggiunti alla lista degli indisponibili dell’ultima ora, causa l’insorgere di problemi fisici. Rizzolo dispone, comunque, di valide soluzioni alternative per cercare di raccogliere punti, a questo punto, quasi decisivi. Il San Donato visto all’andata, cui riuscì "incartare" l’Orvietana, facendo sua l’intera posta, è annunciato in una situazione generale un po’ complessa.

ORVIETANA: Rossi, Manoni, Congiu, Ricci, Lorenzini, Orchi, Sforza, Proia, Fabri, Marsili, Chiaverini. All. A. Rizzolo