Calcio serie D. L’Orvietana ha già i numeri giusti. Dieci punti e terzo posto

ORVIETO – Per comprendere meglio quanto di buono stia facendo l’Orvietana del momento basta sfogliare per un attimo l’archivio. La squadra biancorossa nel campionato 2022-2023 a conclusione della sesta giornata aveva conquistato un solo punto. In quello scorso erano stati cinque, esattamente la metà di quelli attuali. I numeri non tradiscono e anche il pubblico sta dimostrando di apprezzare quello che combina la squadra di Antonio Rizzolo. Con il Siena di spettatori locali ce n’erano più del solito, altrettanto più sostenuto il sostegno ai giocatori, cosa normale da altre parti, speciale per Orvieto. Il tecnico, che tiene molto alla sua orvietanità, ha dato prova di flessibilità "intelligente", abbandonando l’atteggiamento tattico previsto e praticato inizialmente a favore di una disposizione che sembra appartenere di più alle caratteristiche degli uomini a disposizione. Bravo, lui che non gradisce rimanere abbarbicato sulle idee preferendo il ‘brainstorming" (tecnica operativa di gruppo) nella quale ci si confronta con i giocatori raccogliendone le informazioni ritenute costruttive e importanti. La squadra e tutto il gruppo lo seguono con i riscontri positivi che arrivano dal campo. Lamberto Magrini, allenatore del Siena, persona onesta abituata a non coprirsi dietro al dito, ha dichiarato essere rimasto un po’ sorpreso della vivacità dell’Orvietana preferendo rinforzare le difese nel finale di partita, soddisfatto della parità. Ora si tratta di proseguire sulla strada intrapresa. Non sarà facile, si potrà andare incontro a qualche delusione che ci sta ma l’Orvietana avrà qualche altra arma da sfruttare perché anche chi è rimasto in panchina ha tanta voglia di essere protagonista.

Roberto Pace