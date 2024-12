Roma-Parma: formazioni e orari tv. Ranieri vuole riscattare il ko di Como

Roma, 21 dicembre 2024 – C'è tensione in casa romanista, la crisi sembrava alle spalle due settimane fa, con due successi incoraggianti in campionato ed Europa League e invece il ko contro il Como ha riportato la zona retrocessione a due punti e fatto vacillare nuovamente la fiducia in casa capitolina. A voler inasprire ulteriormente questa crisi c'è il Parma, altra rivale delle zone basse di classifica, che vuole riassorbire i giallorossi nei bassifondi della Serie A e bissare il successo di tre settimane fa contro la Lazio. Non c'è dubbio allora: la partita tra capitolini e crociati si può definire a pieno titolo uno scontro salvezza. Tre punti per allontanare timori e paure future, mentre un ko può significare uno scivolone addirittura al terzultimo posto, con la giusta combinazione di risultati. Questa partita tra Roma e Parma è in programma domenica 22 dicembre 2024 alle 12.30.

Ranieri di salvezze se ne intende, l'ultima lo scorso anno contro il Cagliari è stata un capolavoro. Sempre in bilico tra la Serie A e la B, i sardi con un colpo di reni nella seconda parte di stagione sono riusciti a tenersi lontani dai guai, festeggiando la permanenza nella massima divisione con una giornata d'anticipo. Con ogni probabilità se gli si fosse detto, alla fine dello scorso campionato, che la Roma lo avrebbe richiamato per risollevare una squadra sull'orlo della zona rossa, avrebbe pensato a uno scherzo, ma questa è l'attualità delle cose. Come affermato dall'allenatore stesso: la classifica racconta questa situazione e solo i giocatori hanno la possibilità di cambiarlo. Tanta responsabilità sulle spalle di una squadra che ha mostrato una crescita importante dall'arrivo di "sir" Claudio, con un blackout importante però nel secondo tempo di Como. La Coppa Italia in questo senso ha aiutato a cancellarlo, ma il test doriano non è forse all'altezza delle qualità della Serie A e allora è d'obbligo ripetere il dominio ostentato contro la Samp .

Il Parma non ci sta però a giocare il ruolo da vittima sacrificale e così come ha venduto carissima la pelle contro la Lazio, non cederà il passo con gioia nemmeno ai giallorossi. Proprio come successo alla Roma: anche i ducali sono reduci da una sconfitta a sorpresa: battuti in casa dal Verona in una partita pirotecnica finita 2-3. Un risultato indigesto non solo perché arrivato al Tardini, ma anche perché avvenuto con una reale avversaria diretta. Per questo serve riscatto e contro i giallorossi l'occasione è ghiotta. I ducali si sono fin qui esaltati nelle partite di cartello, avendo già ottenuto punti contro squadre del calibro di Milan, Juventus e Atalanta. La trasferta non è facile: l'Olimpico è il fortino giallorosso e sebbene non sia pessimo il rendimento in trasferta del Parma, non è nemmeno esaltante. Servirà spirito di sacrificio ed esaltare le individualità di Man e Bonny per dare ai ragazzi di Pecchia una chance.

Le designazioni arbitrali per la diciassettesima giornata di Serie A hanno deciso come sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi a dirigere la sfida tra Roma e Parma. L'arbitro salentino sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Fontemurato, quindi Galipò IV Uomo; infine Di Paolo e Campione saranno rispettivamente VAR e AVAR. Per il fischietto brindisino si tratterà della direzione numero 11 della stagione, la settima di Serie A, a cui ne aggiunge 1 di Serie B e 3 internazionali tra Europa League e preliminari di Champions e Conference. La Roma è la squadra maggiormente diretta da Di Bello in carriera, con 28 direzioni e un bilancio da 15 successi, 6 pareggi e 7 sconfitte; dieci invece gli incroci con il Parma e un bilancio di 3 successi, 4 pareggi e 3 ko per i ducali.

Probabili formazioni

Pochi dubbi per Ranieri: la paritta è da vincere a tutti i costi e allora dentro i migliori. Davanti a Svilar, pronti Mancini, Hermoso e N'Dicka a comporre la linea a tre, con Hummels in dubbio perché ancora in fase di recupero da un attacco febbrile. A destra Çelik è in vantaggio su Abdulhamid, mentre a sinistra Angeliño non dovrebbe avere rivali per il ruolo di titolare. In mezzo Koné è un punto fisso, così come lo è Paredes. In attacco si dovrebbe ripartire da Dovbyk, con Saelemaekers e Dybala imputati inizialmente a sostenerlo in trequarti.

Diverse assenze importnti in casa ducale e rotazioni ridotte soprattutto in mediana. Davanti a Suzuki, atteso il quartetto formato da Delprato, Balogh, Leoni e Valeri. In mezzo pronto il duo motlo muscolare composto da Sohm e Keita. In attacco l'unica punta dovrebbe essere Bonny, mentre alle sue spalle il trio di trequartisti vedrà Man a destra, Hernani al centro e Cancellieri a sinistra, quest'ultimo favorito su Almqvist nel ballottaggio.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Koné, Paredes, Angeliño ; Dybala, Saelemaekers; Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny. All. Fabio Pecchia.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Parma dello stadio Olimpico, valevole per la diciassettesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 12.30 di domenica 22 dicembre 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 12:00. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.