Lecce-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Lecce, 21 dicembre 2024 – Sono passati solo due anni da quando Marco Baroni allenava il Lecce e cercava una difficilissima salvezza, riuscendo poi a fine stagione nell'obiettivo. Da allora le prospettive dei salentini non sono cambiate, passando di tecnico in tecnico cercando di preservare con risorse limitate la categoria, riuscendo per altro nell'intento. Lo stesso però non si può dire dell'allenatore toscano, che dopo un'ancor più impressionante salvezza lo scorso anno a Verona è ora approdato in una big come la Lazio, dimostrando tutto il proprio valore in panchina in questo avvio di stagione. La sua Lazio è infatti al quarto posto in Italia, prima in Europa League e nella trasferta del Via del Mare, contro i giallorossi di Marco Giampaolo vuole mantenere stabile il proprio tabellino di marcia. È una sfida dalle prospettive ribaltate quella che sabato 21 dicembre 2024 andrà in scena nel Salento, con calcio d'inizio alle 20.45.

Dopo un avvio di stagione complicato, costato anche la panchina a Luca Gotti, il Lecce sembra aver trovato una nuova quadra con Giampaolo in panchina. Dopo due anni fermo il tecnico nato a Bellinzona, in Svizzera, è tornato con rinnovata determinazione e ha subito dato una nuova pelle ai salentini. Un calcio più rapido, che esalta anche la fisicità di alcuni giocatori come Dorgu e Kristovic e fin qui ha prodotto risultati preziosi soprattutto in alcuni scontri diretti come Venezia e Monza. Solo una sconfitta fin qui per l'allenatore dal suo ritorno in Serie A ed è arrivata, ironia della sorte, contro l'altra romana due settimane fa. Un ko che con il fattore campo a favore Giampaolo vorrà vendicare, sgambettando nel frattempo l'ex allenatore proprio del suo Lecce, lui che è stato il protagonista del ritorno in Serie A e della prima salvezza dei salentini. Di certo gli stimoli non mancheranno, nonostante tutti i dati della vigilia diano per sfavoriti i ragazzi in giallorossi.

Non sarà però una partita facile nemmeno per la Lazio. Dopo essere sopravvissuti ad ambienti caldi e ostili come quelli di Enschede e soprattutto la Johan Cruijff Arena di Amsterdam, è improbabile pensare che il Via del Mare sarà un ostacolo da questo punto di vista. La differenza vera è il momento che stanno vivendo i biancocelesti. Al netto di una stagione fin qui di altissimo livello, nelle ultime uscite stanno emergendo alcune piccole crepe, dalla trasferta persa contro il Parma, alla clamorosa débacle contro l'Inter, che ha fatto perdere il trenino delle inseguitrici ai capitolini. È necessario tornare a vincere, anche perché la Lazio non ha mai perso due partite di fila fin qui in Serie A e questa continuità è stata chiave per scrivere un avvio così vincente. Tre punti per rilanciarsi dunque e lanciarsi in vista di un finale di girone d'andata difficilissimo, vista la sfida contro l'attuale capolista Atalanta come ultima del 2024 e il derby con la Roma per cominciare in maniera caldissima l'anno nuovo.

A dirigere la sfida dello stadio Via del Mare, l'Aia ha decretato che sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo a dirigere la partita tra Lecce e Lazio, in programma sabato 21 dicembre alle 20:45 e valida per la diciassettesima giornata di Serie A. L'arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti, mentre il quarto uomo sarà Tremolada. In sala Var pronta la coppia composta da Meraviglia e Fabbri (AVAR). Direzione numero 11 della stagione del fischietto piemontese, la sesta in Serie A a cui ne aggiunge 5 di Serie B. Sono sette i precedenti tra il direttore di gara e il Lecce, con un bilancio tutt'altro che positivo per i salentini di un pareggio e ben 6 sconfitte; decisamente più positivo lo score dei biancocelesti con un totale di 9 partite dirette da Manganiello e un bilancio di ben 7 vittorie e 2 sconfitte.

Probabili formazioni

Giampaolo dovrebbe ripartire dalla formazione che gli sta regalando punti pesanti in chiave salvezza nelle ultime giornate. La certezza è Falcone tra i pali, così come la coppia Baschirotto e Jean davanti a lui. Sugli esterni Guillbert andrà a destra, con Dorgu sul lato opposto. In mediana Ramadani è in vantaggio su Berisha per il ruolo di mediano, con Coulibaly e Rafia a completare il reparto a tre uomini al centro del campo. In avanti la punta sarà ancora Kristovic, supportato da Pierotti e Morente.

Baroni ritrova Castellanos dopo aver scontato il turno di squalifica contro i nerazzurri e dovrebbe subito proiettarlo al centro dell'attacco laziale. La punta argentina sarà supportata da Dia al centro della trequarti con Isaksen a destra e Zaccagni sulla fascia opposta. In mediana Guendouzi e Rovella detteranno i tempi del gioco, mentre con un Romagnoli non ancora al 100% dovrebbe esserci Patric al centro della difesa al fianco di Gila, con Gigot in panchina. Sulle corsie Lazzari a destra e Nuno Tavares a sinistra completeranno la linea a quattro a protezione di Provedel.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Marco Giampaolo.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Marco Baroni.

Dove vedere la partita

La partita fra Lecce e Lazio dello stadio Via del Mare, valevole per la diciassettesima giornata di Serie A, inizierà alle 20:45 di sabato 21 dicembre 2024. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Riccardo Mancini ed Emanuele Giaccherini.