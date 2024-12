Mercato Lazio: Inter sulle tracce di Gila, Akpa Akpro verso il Monza

Roma 20 dicembre 2024 - Un ex laziale potrebbe incidere e decidere per estensione il futuro di uno che l'aquila scudata la indossa sul petto in questo momento. È un incrocio di destini che portano e riportano sempre alla Lazio e all'Inter in un infinito ciclo di amori e addii che hanno legato la sponda nerazzurra di Milano, con quella biancoceleste di Roma. Queste strade potrebbero incrociarsi nuovamente e a far scattere l'innesco possono essere i nerazzurri guidati da un altro ex. Simone Inzaghi, allenatore interista, è alla ricerca di un difensore e l'obiettivo nelle ultime ore sembra essersi spostato su Mario Gila, difensore spagnolo che sta poco a poco diventando il leader della retroguardia laziale.

L'Inter deve infatti fare fronte alle situazioni fisiche non ottimali di De Vrij e Acerbi, entrambi sempre in discussione di partita in partita per le loro condizioni di salute. Il nome del difensore spagnolo solletica molto l'interesse dell'allenatore interista e le due squadre potrebbero anche sedersi al tavolo delle trattative nelle prossime settimane. Difficile però immaginare a un Marco Baroni che sarà felice di lasciar andare il proprio leader del reparto arretrato, specialmente in una stagione iniziata così bene da parte dei capitolini. Un passaggio di casacche a gennaio sembra così semplicemente fuori questione, ma in questi giorni si possono anche avviare discorsi per un'eventuale cessione in estate, quando i contratti degli stessi De Vrij e Acerbi arriveranno a scadenza.

Se però per la cessione di Gila al momento non sembrano esserci grandi spazi al momento, si potrebbe accendere invece il mercato di gennaio nel reparto di centrocampo tra un paio (forse più) di uscite e forse anche un nuovo ingaggio. Dopo soli sei mesi infatti Gaetano Castrovilli non sembra più rientrare nei piani di Marco Baroni e in generale della Lazio, per questo il giocatore potrebbe salutare in questa sessione di mercato la squadra. La rescissione ptorebbe permettergli di risalitre la china altrove, cercando di superare i problemi fisici che ancora lo stanno affliggendo in una squadra con meno pressione e meno fretta di dover performare subito.

Il giocatore ex Fiorentina per altro lascerebbe un piccolo buco nelle rotazioni laziali e in caso di addio non è da sottovalutare anche un possibile rimpiazzo, con alcuni giocatori già sul taccuino di Angelo Fabiani. Tra.questi spicca senza dubbio quello di Jacopo Fazzini dell'Empoli, su cui però gli azzurri chiedono circa 10 milioni per il cartellino del centrocampista classe 2003. Occhio però alla concorrenza di Napoli e Fiorentina sul giocatore dei toscani. Altre piste per la Lazio porterebbero a Belhayane dell'Hellas Verona e Atangana dello Stade Reims.

Castrovilli non è però il solo giocatore che a gennaio potrebbe lasciare il centrocampo della Lazio. Jean Daniel Akpa Akpro è infatti pronto a lasciare a titolo definitivo i biancocelesti. Il mercato inizierà tra un paio di settimane e il francese ex Tolosa può essere il primo rinforzo del Monza a gennaio. Stando a quanto emerge da Formello tutto sarebbe definito per il suo ritorno in Brianza, con una firma per 6 mesi con i biancorossi prima che a giugno il suo contratto con i capitolini finisca per l'addio definitivo tra le parti. Il giocatore avrebbe dato il suo benestare per il ritorno in Lombardia e l'ufficialità potrebbe essere la prima di questa edizione di calciomercato per i due club.