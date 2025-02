Mercato Lazio: Vecino rientro e poi rinnovo, Tavares nel mirino del Milan?

Roma 21 febbraio 2025 - Una sessione di mercato si è appena conclusa, ma il mercato non dorme mai e alcune squadre stanno già tracciando il solco per la prossima stagione. Tra queste c'è senza dubbio la Lazio, reduce da un calciomercato invernale dove è andata a continuare un'opera di ringiovanimento cominciata in estate. Tre colpi, uno per reparto, così da allungare le rotazioni e preparare la formazione a un rush finale di campionato eccellente, con la squadra ancora in corsa sia per la qualificazione in Champions, sia per Coppa Italia ed Europa League.

La gioventù è il futuro della squadra e gli arrivi di Provstgaard, Belahyane e Ibrahimovic puntano decisamente in questa direzione, ma la verità è che la Lazio sta avendo tanto in termini di prestazione dai suoi leader. Le prestazioni di Pedro delle ultime settimane stanno convincendo tutti di una sua estensione, così come per Marusic. Al momento è ai box, ma un altro che con ogni probabilità farà parte anche il prossimo anno è Matias Vecino. Il centrocampista classe 1991, fino all'infortunio era stato un supporto ideale per il lavoro in mediana, dando ampio respiro nelle rotazioni a tre con Guendouzi e Rovella, costretti agli straordinari da ormai novembre scorso.

Il calvario fisico del giocatore sudamericano sembra ormai giunto al termine, dopo tre mesi di assenza. Il centrocampista a novembre aveva accusato una lesione miotendinea al retto femorale della coscia sinistra. Il giocatore aveva patito una ricaduta e in settimana era atteso il suo rientro in gruppo. Questo non è ancora avvenuto, ma non ci sono nuovi allarmi: solo un rinvio a settimana prossima per cautela. Nelle prossime settimane è anche in programma l'incontro tra il suo agente e l'entourage di mercato laziale: sul tavolo ci sarà il rinnovo, nonostante le sirene sempre vive da Turchia, Arabia e Sudamerica.

Un altro contratto da risolvere in estate sarà quello di Nuno Tavares. Il portoghese è arrivato in estate dall'Arsenal, in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal valore di 9 milioni tra parte fissa e bonus. Il giocatore fin qui ha superato ogni più rosea previsione e per questo la sua permanenza nella Capitale sembra sempre più possibile, ma sulle sue tracce sono già piombate diverse formazioni, soprattutto in Italia. In casa milanista infatti non sembra esserci più un rapporto idilliaco con Theo Hernandez, tanto che si sta ipotizzando in questi giorni una possibile separazione in estate. Dovesse questa voce concretizzarsi, chiunque arriverà dovrà colmare un vuoto importante sulla corsia, per questo il casting sarebbe già aperto.

Tra tutti i nomi, il Milan sembrerebbe aver chiesto informazioni ai capitolini proprio per Nuno Tavares. Il club biancoceleste da parte sua avrebbe risposto in maniera negativa alle prime avances dei rossoneri. I capitolini non hanno interesse a cedere il giocatore portoghese, soprattutto dopo una prima stagione di così alto livello, ancor di più visti gli attesi sviluppi della situazione Pellegrini. I rossoneri restano dunque alla finestra, ma per ora il terzino laziale appare molto lontano dal poter diventare un nuovo giocatore meneghino.