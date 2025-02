Europa League: Lazio trova il Viktoria Plzen agli ottavi, chi sono i cechi?

Roma 22 febbraio 2025 - Il giorno dopo lo shock emozionale dell'aver evitato il derby agli ottavi di finale è tempo di analisi. La Lazio in Europa League non affronterà la Roma nel suo primo turno a eliminazione diretta, ma bensì il Viktoria Plzen, formazione che rappresenta la Repubblica Ceca nella competizione. Una sfida inedita in campo internazionale per i capitolini e solo la seconda squadra di sempre proveniente dal campionato ceco affrontata dai biancocelesti. Sulla carta i favori del pronostico indicano tutti la squadra di Baroni come praticamente sicura del passaggio ai quarti di finale, ma mai sottovalutare il cuore di queste squadre.

Il Viktoria Plzen attualmente è la seconda forza in classifica del proprio campionato domestico e storicamente è la terza squadra del proprio Paese. In termini di campionati vinti infatti solo Sparta Praga e Slavia Praga, con 14 e 7 titoli ottenuti, vantano più vittorie dei rossoblù di Plzen (6). La formazione vanta però un successo recentissimo, avendo vinto il primo titolo solo nella stagione 2010-11. In panchina siede un allenatore espertissimo come Miroslav Koubek, ex portiere classe 1951, e al suo terzo passaggio sulla panchina del Viktoria la prima addirittura risalente all'annata 2000-01, quando la Lazio vantava lo scudetto cucito sul petto.

La squadra è arrivata a questi ottavi di finali dopo aver eliminato nello spareggio il Ferencvaros, avendo ribaltato in Repubblica Ceca con un netto 3-0 la sconfitta patita in Ungheria per 1-0. Nella fase a campionato aveva chiuso al sedicesimo posto, alle spalle della Roma e davanti proprio agli ungheresi, dopo aver ottenuto un bottino di 12 punti, con 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Sul loro percorso in ordine cronologico Eintracht Francoforte (N), Ludogorets (N), PAOK (N), Real Sociedad (V), Dynamo Kiev (V), Manchester United (P), Anderlecht (V) e Athletic Club di Bilbao (P). Il viaggio in Europa dei cechi era però già cominciato l'inizio di agosto, avendo raggiunto la fase a campionato dopo due turni di qualificazione, dove hanno sconfitto prima Kryvbas (Ucraina) e Hearts (Scozia).

Formazione giovane, dall'età media di poco superiore ai 25 anni, vantano in Pavel Sulc la stella della squadra. Trequartista classe 2000, in 36 partite giocate quest'anno conta già 11 reti segnate e 11 assist. A marzo dello scorso anno per lui il debutto in Nazionale maggiore, dove in 10 partite ha già segnato 3 volte. Tra gli altri giovani di talento della squadra ci sono i difensori Dweh e Markovice l'attaccante Durosinmi. Non mancano però anche gli elementi di esperienza come il portiere Jedlicka e l'attaccante Vydra, bomber visto anche in Serie A e Premier League tra Udinese, Watford, Reading e Burnley.

Nonostante questo sia il primo incrocio di sempre con la Lazio, la squadra rossoblù ceca non è nuova a sfide con formazioni italiane. Sono 12 infatti i confronti con le formazioni di Serie A, co uno score di 3 vittorie, 3 pareggi e 6 ko. Per il Viktoria Plzen non sarà nuova la trasferta di Roma, avendo già sfidato i giallorossi quattro volte in passato. Inter, Milan e Fiorentina le altre squadre sfidate dai cechi, i quali lo scorso anno si arresero proprio alla viola ai quarti di finale di Conference League dopo aver pareggiato 0-0 l'andata in Repubblica Ceca e perso 2-0 il match a Firenze.

Le partite in casa della squadra ceca si giocano alla Doosan Arena, stadio da poco meno di 12mila posti a sedere, ma molto caldo in termini di tifo. La città si trova vicino al confine con la Germania ed è famosa nel mondo per la sua birra, la pilsner, oltre che per essere la città dell'ex Stabilimento Skoda, lo stesso che diede vita all'omonima casa automobilistica, dal 2000 di proprietà del gruppo Wolkswagen. La partita di andata si giocherà proprio in Repubblica Ceca il 6 marzo alle ore 21, il ritorno il 13 con gara prevista alle 18:45.