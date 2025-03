Guida a Lecce-Milan: orari tv. Leao e Felix esclusi eccellenti. Esordio dal 1' per Bondo

Milano, 8 marzo 2025 – Non sembra proprio esserci pace per il Milan di Sergio Conceiçao, reduce da tre sconfitte di fila, sempre più lontano dall’Europa e soprattutto atteso oggi alle ore 18 (il match sarà trasmesso in diretta esclusiva e in streaming su DAZN) da un delicatissimo esame in casa del Lecce dell’ex Giampaolo. A scuotere alla vigilia della trasferta salentina l’ambiente rossonero, già costretto a fare i conti con i risultati deludenti di quest’ultimo periodo, sono state le dichiarazioni di un ormai ex collaboratore di Sergio Conceiçao, che ha parlato di presunti malumori del tecnico portoghese, il quale in conferenza stampa ha però voluto smentire tutto ed anzi ha annunciato di volersi tutelare per vie legali da questo attacco: “Mi dispiace molto per questa situazione. Non si è capito perché mi abbia fatto tutto questo e non so se sia stato pagato da qualcuno. Una giornalista mi ha chiamato e mi ha mandato degli screenshot su questi punti a cui ci si riferisce. È stato fatto tutto con cattiveria e mi dispiace. Anche per tutti quelli che lavorano qui al Milan. Ne risponderà nelle opportune sedi legali, spiegando perché l’ha fatto e da chi è stato eventualmente pagato per farlo”. Lo sguardo del portoghese si è poi spostato sulla squadra: “È stato importante lavorare con la squadra per tutta una settimana su alcune situazioni su cui non abbiamo mai lavorato. La voglia qui la devono avere tutti e ogni giorno quelli che devono difendere questa maglia”. Sullo sfondo la possibile esclusione dal 1’ di diversi big: “Sono il primo a non voler perdere e sarei masochista a mettere in campo la formazione non migliore per vincere, ma c’è la gestione della squadra e sono pagato per questo. Scelgo in base allo stato di forma. Non è che i giocatori hanno firmato un contratto per giocare sempre. Gioca chi dà più garanzie”. Dall’altra parte ci sarà il Lecce di Giampaolo, che non vince dal 31 gennaio e cerca punti preziosi per la corsa salvezza: “Abbiamo preparato questa gara guardando al momento dell’avversario ma senza valutazioni particolari su quelli che sono gli aspetti psicologici dell’avversaria. Il Milan è stato in grado di raddrizzare la partita contro la Lazio e poteva vincerla anche in inferiorità numerica. Hanno dimostrato di poter vincere o inciampare con tutti, ma sono una squadra di grandissimo valore dal punto di vista tecnico”.

Le possibili scelte di Giampaolo e Conceiçao

Il tecnico dei salentini dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con falcone tra i pali e una linea a quattro di difesa formata da Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo. A centrocampo dovrebbe farcela Helgason che assieme all’altra mezz’ala Coulibaly affiancherà Pierret a centrocampo. Davanti, infine, il tridente d’attacco formato da Tete Morente, Krstovic e Pierotti. Si preannuncia invece un robusto turnover con diverse esclusioni eccellenti nel 4-2-3-1 rossonero: in difesa davanti a Sportiello (che sostituisce lo squalificato Maignan) si rivede dal 1’ Walker che, vista la squalifica di Pavlovic, sarà affiancato da Thiaw, Gabbia e Theo Hernandez. In mediana, esordio dal 1’ per Bondo che farà coppia con Reijnders o Musah, i quali si alterneranno nel terzetto di trequartisti in cui ci saranno anche Jimenez e Pulisic, con Leao e Joao Felix che partiranno dalla panchina. In attacco, infine, Abraham dovrebbe essere preferito a Gimenez. Orari e dove vedere la gara: la gara Lecce-Milan, valida come uno degli anticipi del 28° turno del campionato di Serie A di calcio, sarà visibile in esclusiva su DAZN e DAZN 1 e in streaming su sito e app per dispositivi mobili e smart TV di DAZN. Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Tete Morente, Krstovic, Pierotti. All. Giampaolo Milan (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bondo, Reijnders; Musah, Pulisic, Jimenez; Abraham. All. Conceiçao