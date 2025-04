Atalanta-Lecce rinviata per la morte di Graziano Fiorita. La tragedia del fisioterapista dei salentini

Bergamo, 24 aprile 2025 – Una terribile tragedia scuote il Lecce alla vigilia dell’anticipo del 34° turno di Serie A sul campo dell’Atalanta: il fisioterapista del club giallorosso Graziano Fiorita è stato infatti rinvenuto quest’oggi privo di vita nella stanza dell’albergo di Coccaglio dove i giallorossi si trovavano in ritiro in previsione della gara di domani. A stroncare la vita di Fiorita, che nonostante i soli 38 anni lavorava già da quasi 20 nel club giallorosso dove era arrivato seguendo le orme del padre Fernando (altra figura di spicco del Lecce, scomparsa nel 2023), sarebbe stato un malore improvviso.

Il Lecce ha fatto immediatamente sapere che farà già in queste ore ritorno in Puglia e che la gara di domani contro l'Atalanta sarà ovviamente rinviata a data da destinarsi: "L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta – si legge nella nota diffusa dal club –comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata.

In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca ed ai familiari tutti". Immediatamente sono arrivati il cordoglio e la solidarietà da parte di tutto il mondo del calcio italiano all’indirizzo del club giallorosso, a cominciare proprio dall’Atalanta che, come detto, avrebbe dovuto affrontare domani sera alle 20.45 i giallorossi: “Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca, l'Amministratore Delegato Luca Percassi e tutta l'Atalanta BC partecipano con grande commozione al dolore dei familiari e di tutta l'U.S. Lecce per la repentina ed improvvisa scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita. L'Atalanta rivolge ai familiari e alla società giallorossa le più sentite e sincere condoglianze.