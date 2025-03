Lecce-Roma: tra salvezza e Champions, sfida tutta giallorossa in Salento. Formazioni e orari tv

Lecce, 28 marzo 2025 – Momenti opposti, ambizioni diverse, l'unica cosa in comune è il colore della maglia. Sfida tutta al giallorosso in quel del Via del Mare tra Lecce e Roma, match che mette di fronte squadre con obiettivi, classifica e stato di forma agli antipodi. Da una parte i salentini sono a caccia di una scossa dopo quattro sconfitte consecutive: la zona retrocessione è ancora a distanza di sicurezza, ma se non si vuole finire risucchiati è necessario far muovere nuovamente la classifica. I capitolini invece nelle ultime settimane sanno solo vincere e dopo aver digerito anche l'eliminazione in Europa League, ora hanno la testa solo sul campionato, dove sono prepotentemente rientrati in corsa per la Champions League. Il calcio d'inizio in Salento è fissato per le ore 20:45 di sabato 29 marzo 2025.

La crisi del Lecce è profonda e poco a poco sta facendo perdere quota ai giallorossi. Da quando Marco Giampaolo si è seduto sulla panchina salentina la crisi della squadra pugliese non è mai stata così complicata. Sono quasi due i mesi senza vittorie e nell'ultimo mese si sono collezionate solo sconfitte. Il calendario non è stato benevolo con i leccesi, ma al tempo stesso si sono perse occasioni preziose per mettere punti importanti in nella propria graduatoria. La cosa che permette alla squadra di dormire, per ora, sonni tranquilli è il margine in classifica, minimo ma consistente, sulla zona retrocessione. Oltre a questo le prestazioni non sono mai mancate e il talento di Kristovic, partita dopo partita, sta sbocciando sempre più, avendo anche toccato la doppia cifra di gol fatti in campionato. Ora però è necessario anche ottenere i punti per confermare il massimo campionato. Cominciare da questa partita è complicato ma non impossibile e la salvezza passa anche da piccole imprese, come può esserlo ottenere punti in questa partita.

C'è chi vuole invertire il proprio trend come il Lecce e chi invece non ha nessuna ragione di volersi fermare come ad esempio i ragazzi di Claudio Ranieri. Sono ben sei le vittorie consecutive accumulate dai giallorossi in questo momento di campionato: quasi due mesi dove in campionato si sono conosciuti solo i tre punti. Un ritmo infernale, che ha permesso ai romanisti di risalire fino al settimo posto in campionato. Una risalita impensabile se si ripensa a quando l'allenatore romano si era seduto in panchina, con i capitolini a due soli punti di vantaggio sugli ultimi tre posti. La distanza dall'Europa sembrava abissale e la Champions si poteva guardare solo con il telescopio. Oggi invece con ancora 9 partite in calendario, quell'obiettivo si può sfiorare con un dito se si vedono i soli 4 punti di distanza dal Bologna quarto. Vincere è fondamentale per mettere ulteriore pressione sulle rivali e tenere accesa quella speranza, il finale di stagione è appena iniziato, la strada è lunga ma ora gli sbagli vanno ridotti al minimo.

L’Associazione Italiana Arbitri ha diramato le designazioni arbitrali per la 30a giornata di campionato. Nella sfida del Via del Mare di sabato 29 marzo alle 20:45 tra Lecce e Roma il direttore di gara sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. La squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Preti e Moro, mentre il IV uomo sarà Cosso. Var e Avar saranno presidiati rispettivamente da Di Paolo e Ghersini. Per il fischietto piemontese si tratterà della sfida numero 20 della sua stagione, la numero 14 di Serie A, a cui ne aggiunge 5 di Serie B e 1 di Cyprus Legue, il campionato cipriota. Sono otto i precedenti tra i salentini e Manganiello con uno score pessimo di 7 sconfitte e un pareggio; sono dodici invece quelli con i romanisti e lo score è di 10 vittorie capitoline e 2 ko. Curioso notare come ci sia un precedente con entrambe le squadre in questa stagione, per il Lecce è la sfida casalinga contro l'altra romana, per i capitolini invece fu l'ultima partita della gestione di Juric, quella persa contro il Bologna.

Probabili formazioni

Il Lecce ha bisogno di punti, ma Giampaolo non vuole dare scossoni alla squadra. Si va dunque verso la conferma di molti degli interpreti delle ultime gare, con la coppia Baschirotto e Jean davanti a Falcone. A destra correrà Guilbert, mentre Gallo è sul lato opposto. Coulibaly e Berisha sono i due mediani a fare da diga davanti alla retroguardia. Helgasson è il trequartista centrale, con Pierotti e Morente ai suoi lati, a sostegno dell'unica punta Kristovic.

Dybala è fuori per un problema alla coscia sinistra, mentre resta in dubbio Dovbyk per qualche acciacco fisico. L'ucraino al momento però resta in vantaggio su Shomurodov per il ruolo di prima punta, mentre alle sue spalle i favoriti sono Soulé e Pellegrini. Davanti a Svilar agiranno Mancini, Hummels e N'Dicka. Per il centrocampo Cristante è favorito su Paredes per affiancare Koné, mentre sulle corsie correranno Saelemaekers a destra e Angeliño a sinistra.

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Marco Giampaolo.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Dove vedere la partita in tv

La partita fra Lecce e Roma dello stadio Via del Mare, valevole per la trentesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20,45 di sabato 29 marzo 2025. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Ricky Buscaglia ed Emanuele Giaccherini.