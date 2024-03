Calcio serie D. L’Orvietana vola, sarà una Pasqua con il sorriso. Arriva anche l’attaccante francese Kevin Sakoa

Una Pasqua con il sorriso per l’Orvietana dopo il 3-0 sul Ghiviborgo che ha rilanciato le ambizioni di salvezza della compagine del presidente Roberto Biagioli. I biancorossi sono ora da soli al quintultimo posto del girone E di serie D, con 3 punti di vantaggio sul Sansepolcro sconfitto dal Poggibonsi nel turno infrasettimanale. Il Montevarchi sestultimo ha sempre un punto in più, la salvezza diretta dista 6 lunghezze ma, in caso di arrivo al sestultimo posto, c’è da considerare il distacco dalla terzultima. Con un gap di 8 o più punti la sestultima sarebbe infatti salva senza disputare i playout. I biancorossi non vogliono lasciare nulla di intentato nella corsa alla salvezza. Il dg Panzetta e il ds Capretti hanno così definito l’arrivo dell’attaccante classe 2003 Kevin Hugues Sakoa, di nazionalità francese, subito a disposizione di Rizzolo alla ripresa contro il San Donato Tavarnelle. Sakoa è stato cartellinato sul gong, visto che i tesseramenti si chiudono oggi. In Italia ha collezionato presenze nel Taranto, in serie C, e nella Bagnolese in serie D. In Francia ha giocato con l’Under 19 dell’Amiens. Mancino, alto 191 cm è una punta centrale, ma può giocare anche come esterno d’attacco. Può essere tesserato perché già in Italia, anche se per un breve periodo era approdato in Turchia senza però ottennere il transfer.