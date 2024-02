Calcio serie D: oggi il match con il figline. Orvietana in trasferta, la carica dei supporter: "Metteteci cuore e voglia di vincere»

Questa settimana, per presentare la trasferta a Figline, ci affidiamo al messaggio inviato da un sostenitore biancorosso: "Ragazzi, metteteci il cuore, la forza fisica, la voglia di vincere, la passione. E la consapevolezza del vostro valore, che vi concede la possibilità di andare al di là degli ostacoli per fare di una squadra... una grande squadra. Forza USO. Andiamo in tanti nella Valle dell’Arno per vincere".

Nel quale, c’è tutta o

quasi la sostanza di cui impossibile fare a meno per continuare a credere nella salvezza. Il Figline, fino a adesso, ha convinto più in trasferta che in casa. Conta, da qualche giorno, sul nuovo Presidente, Nicolè Sarri, figlio di Maurizio, adesso allenatore della Lazio. Il nuovo numero uno del club, comunque, non andrà in campo. Rizzolo neppure, perché squalificato e sostituito dal fido scudiero Enrico Broccatelli. Dopo il successo sul Seravezza, la settimana che sta per chiudersi ha trovato la squadra seriamente impegnata ad affilare le armi perché siano più performanti, come a ripassare le lezioni per non ricadere in certi errori. C’è stata un po’ d’apprensione per Congiu, Lorenzini, Santi e Siciliano, tutti rallentati da problemi, quasi tutti superati salvo quelli del centravanti, costretto alla rinuncia. Ancora fermi Vignati e Caravaggi, quasi tutti confermati i vincenti col Seravezza. Ecco la probabile formazione.

ORVIETANA: Marricchi, Lorenzini, Gomes, Congiu, Ricci, Greco, Stampete, Mafoulou, Marsili, Proia, Fabri.

All. A. Rizzolo

Roberto Pace