Calcio serie D, oggi la sfida al "Casini». Trestina, c’è entusiasmo. Ma occhio al Ponsacco

TRESTINA - Per il Trestina non è il caso di farsi ingannare dalla classifica del Ponsacco, ultimo a 8 punti in classifica. I toscani non vincono addirittura dalla quinta giornata, unico successo dell’andata in casa del Real Forte Querceta, ed hanno da qualche settimana un nuovo tecnico, Francesco Bozzi, e due innesti recenti che rispondono ai nomi di Borselli e Brondi, nonché l’ex trestinese Alessio Grea. Dopo la dovuta pausa per le festività di fine anno i bianconeri si sono allenati con grande impegno in questo periodo, nel quale hanno salutato l’esterno destro classe 2005 Matteo Irione, approdato al Roma City (serie D, girone F), ed hanno accolto nello spogliatoio del “Casini” il portiere Lorenzo Pollini, classe 2004, in prestito dal Cesena. C’è quindi fiducia in casa bianconera per un girone di ritorno importante, dopo che il girone di andata si è chiuso con importanti risultati che hanno collocato la truppa del presidente Bambini e di mister Ciampelli al settimo posto in classifica in coabitazione col Ghiviborgo. Peraltro nel girone di ritorno i bianconeri dovranno affrontare in casa quasi tutte le formazioni che li seguono in classifica.

TRESTINA: Fiorenza, Bucci, Dottori, Conti, Contucci, Sesni, Di Nolfo, Menghi, Tascini, Omohonria, Marietti.