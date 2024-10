Calcio serie D, oggi sfida a San Donato Tavarnelle. Manni carica l’Acf Foligno: "Non possiamo sbagliare»

FOLIGNO – A San Donato Tavarnelle, l’Acf Foligno, al terzo confronto in appena una settimana, cerca ulteriori conferme. All’indomani del doppio successo consecutivo, entrambe in rimonta, a Grosseto e quello del Blasone con la Fezzanese, l’undici di Manni proverà a tutti i costi per uscire dal terreno toscano con un risultato positivo. Ipotesi, che se dovesse trovare nella realtà potrebbe consentire a Tomassini e soci di allungare la mini striscia positiva. Appuntamento non facile, perché il San Donato Tavarnelle, reduce dal pareggio con il Terranuova in questo primo scorcio di stagione non ha ancora trovato il passo giusto, percorso che fin qui è molto lontano da quelle che erano le aspettative della vigilia. "Tre partite in pochi giorni rappresentano un impegno fisico e mentale importante per chi non è abituato – ha spiegato Alessandro Manni alla vigilia - Di fatto non si stacca mai, sia in campo che fuori. Speriamo di onorare al meglio questo mini-ciclo di partite ravvicinate. L’avversario? È una squadra – ha continuato il tecnico dell’Acf - che mi sorprende trovare in quella posizione di bassa classifica. Hanno un allenatore e una rosa importante. Hanno subito pochi gol e sono molto organizzati; davanti forse non hanno numeri altissimi. Noi dovremo stare molto attenti, perché la classifica non dà idea del reale valore del San Donato, che si tirerà fuori sicuramente da questa posizione. Dovremo raschiare il fondo del barile delle energie per fronteggiare la loro fame di tre punti. Noi, però, non possiamo permetterci di fare regali: è una cosa che mi farebbe arrabbiare. Voglio vedere una maturazione dei miei, proseguendo nella strada intrapresa. Abbiamo dimostrato di saper fare un discreto calcio, quindi dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi, ma anche pronti a soffrire". Acf, che ancora orfano di Piermarini e Sedran, contro il San Donato Tavarnelle a grandi linee dovrebbe confermare gli stessi undici in campo mercoledì con la Fezzanese.

ACF FOLIGNO: Tognetti, Santarelli, Schiaroli, Nuti, Mancini, Brevi, Ceccuzzi, Panaioli, Hkribech, Tomassini, Calderini.

Carlo Luccioni