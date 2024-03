Calcio serie D: oggi sfida con il Seravezza Pozzi. Trestina, Ciampelli: "Riscattiamo il ko dell’andata»

TRESTINA - In previsione del turno infrasettimanale prepasquale (che vedrà gli altotiberini impegnati giovedì sul terreno del Tau Altopascio), Trestina e Seravezza Pozzi si sono accordati per anticipare ad oggi, con fischio d’inizio alle ore 15,30, la sfida valevole per la 28^ giornata. I bianconeri vengono dalla sconfitta a Grosseto, accettata senza far drammi in virtù della forza dell’avversario e di una classifica che vede la squadra del presidente Leonardo Bambini con un rassicurante margine di vantaggio sulla zona play-out: "Domenica scorsa - commenta l’allenatore Davide Ciampelli - non abbiamo demeritato: dispiace per come sono arrivate le reti dei toscani, in circostanze nelle quali potevamo e dovevamo difendere meglio". "Il Seravezza Pozzi - prosegue Ciampelli - è in piena lotta play-off, arriva da 2 vittorie e può contare su un reparto offensivo assai temibile: dopo aver saltato due gare per infortunio dovrebbe recuperare Benedetti, l’attaccante più prolifico. Da parte nostra c’è la volontà di vendicare, sportivamente parlando, la beffarda sconfitta dell’andata. Ho la fortuna di lavorare con uno splendido gruppo che ha voglia di lavorare e di stare insieme. Con Di Nolfo pienamente recuperato e Farneti che rientra dalla squalifica posso contare su tutta la rosa". Nelle ultime due gare il tecnico ha optato per il 4-2-3-1, schema che potrebbe riproporre anche se è maggiormente ipotizzabile un ritorno al consueto 4-3-3, con Omohonria impiegato da esterno difensivo per dare maggiore fisicità ed esperienza al reparto.

TRESTINA: Fiorenza, Omohonria, Bucci, Conti, Contucci, Sensi, Belli, Farneti, Tascini, Di Nolfo, Dottori. All. Ciampelli.

Arbitro: Meta di Vicenza.

Paolo Cocchieri