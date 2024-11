Calcio serie D. Orvietana, c’è la Sangiovannese. Panattoni: "Continuiamo così»

I biancorossi attendono a piè pari la Sangio, fatta eccezione per Congiu, costretto a rinviare il suo rientro per il rigetto delle controdeduzioni inoltrate dall’Orvietana. Fortuna, ci sia l’ottimo rendimento di capitan Ricci, suo sostituto, che a buon bisogno sa fare bene anche "il soldato". Obiettivo dell’undicesimo turno è quello di riprendere confidenza con i tre punti in casa che mancano dal 15 Settembre (3 - 1 con l’Ostiamare). Matteo Panattoni, il centravanti, quattro sigilli fino a ora e tanta voglia di farne di più è dello stesso avviso: "Quattro come lo scorso anno – precisa – cui vanno aggiunti due assist che hanno fruttato altrettanti gol". E’, dunque, in vantaggio sulla media e non lamenta particolari problemi: "Assolutamente no. Sono sereno, sto bene con i miei compagni e mi piace il modo con cui si è formato il nostro gruppo. Siamo tutti ragazzi solidali ai quali viene spontaneo aiutarsi a vicenda. Dobbiamo solo proseguire su questa strada e migliorarci". Nel ‘gruppo Orvietana’ è l’unico, Made in Tuscany, e sa qualcosa in più sulla Sangio, club che trasuda di storia: " Valgono di più dei 10 punti che assegna loro la classifica. Nella rosa si contano giocatori di livello superiore alla media. Per fare nostra la partita dovremo lottare con la solita intensità e metterci pure qualche cosina in più" .Matteo resta, comunque, fiducioso: "Certamente per quello che ho già detto e per come abbiamo lavorato tutta la settimana". Paletta si è di nuovo accodato al gruppo e vuole recuperare posizioni. Un po’ più indietro, ma non di tanto, troviamo Marchegiani e Cerquitelli. Non sono segnalati altri indisponibili.

ORVIETANA: Rossi, Martini, Mauro, Berardi, Ricci, Caravaggi, Orchi, Fabri, Proia, Panattoni, Caon.

All. A. Rizzolo.

Roberto Pace