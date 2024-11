Spezia-Sudtirol 3-0: tutto facile per gli aquilotti secondi a -1

La Spezia, 24 novembre 2024 – Una partita senza particolari affanni, quella che lo Spezia vince contro il Sudtirol. Un netto 3-0, a cui si sommano un palo e un gol annullato, per un match privo di storia. La compagine altoatesina, quartultima in classifica, non ha mai messo in difficoltà gli aquilotti, andati in vantaggio grazie ad un'autorete di Pietrangeli, seguita dal raddoppio di Pio Esposito e il tris di Vignali. Continua dunque l'imbattibilità che tocca ora quota 14, oltre all'ennesimo clean sheet e la seconda posizione in classifica a -1 dal Sassuolo, in coabitazione col Pisa (sconfitto ieri a Carrara).

In campo dal primo minuto c'è anche Kouda, ma purtroppo deve lasciare il campo a metà del primo tempo dopo uno scontro con Molina.

Passano solo tre minuti e lo Spezia va avanti, con Pio Esposito a cedere a Kouda, che col sinistro fa secco Poluzzi. Veementi le proteste ospiti, dopo aver visionato le immagini l'arbitro annulla il gol per fallo di mano di Esposito. Ma lo Spezia passa avanti al 7': dopo il retropassaggio corto di Molina il rinvio del portiere sbagliato con palla rimpallata su Colak e arrivata a Cassata il suo cross al centro viene messo dentro da Pietrangeli ad anticipare Pio Esposito. È l'1-0. Non riesce al 16' lo schema su angolo e Wisniewski colpisce di testa ma alto. Drammatica l'uscita di Kouda, al ritorno da titolare dopo 10 mesi dopo l'infortunio. La pressione resta aquilotta, nessun pericolo per Gori, mentre al 40' la palla di Degli Innocenti fa transitare una palla rasoterra davanti alla porta su cui Colak non riesce ad arrivare.

Il raddoppio giunge al 41' dopo un bello scambio sulla fascia sinistra tra Degli Innocenti e Reca, col cross del polacco e Pio Esposito a colpire male di testa, ma Masiello tocca male e il campano può fare ancora centro, per la settima volta in stagione. Fallisce il tap-in Colak, dopo la respinta di Poluzzi sul tiro di Pio Esposito al 45', poi al 46' la conclusione di Salvatore Esposito viene deviata da Colak col corpo e la palla colpisce il palo.

Dopo l'intervallo Zaffaroni ne cambia due, ma parte bene lo Spezia e al 2' Degli Innocenti si insinua con un dribbling nella difesa ospite senza centrare lo specchio. Si va vedere il Sudtirol con una punizione pericolosa (fallo di Wisniewski) vicino al limite di Casiraghi da posizione favorevolissima centra la barriera al 18'. Il tris è di Vignali, con assist di tacco di Pio Esposito in area, un sinistro sotto la traversa, al primo gol stagionale. Poi lo Spezia controlla senza che Gori corra pericoli. Nel prossimo match spezzini impegnati nella trasferta a Palermo.

Spezia-Sudtirol 3-0

pt 2-0

SPEZIA (3-4-1-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Vignali (33' st Aurelio), S. Esposito, Cassata, Reca (23' st Elia); Kouda (27' pt Degli Innocenti); Colak (23' st Di Serio), P. Esposito (33' st Soleri). A disp. G. Crespi, Nagy, Falcinelli, Bandinelli, Candelari, Giorgeschi, Bertola. All. D'Angelo.

SUDTIROL (3-4-2-1): Poluzzi; Giorgini, Pietrangeli, Masiello; Molina, Arrigoni, Praszelik (1' st Kurtic), S. Davi (29' st El Kaouakibi); Rover (1' st Odogwu) Zedadka (8' st Casiraghi); Merkaj (22' st Mallamo). A disp. Drago, Martini, V. Crespi, F. Davi, Ceppitelli, Kofler, Vimercati. All. Zaffaroni.

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno (assistenti Costanzo di Orvieto e Monaco di Termoli, quarto uomo Gauzolino di Torino; Var Baroni, Avar Marcenaro).

Marcatori: 7' pt autorete Pietrangeli (Su), 41' pt P. Esposito (Sp); 25' st Vignali (Sp).