Catanzaro avversario tosto: "Pronti a un grande match"

La buona notizia in vista del match di domani col Catanzaro è il pieno recupero di Di Serio e Nagy, mentre Elia "ha bisogno di qualche giorno" spiega Luca D’Angelo nella consueta conferenza stampa pre-partita. Si parla del Catanzaro: "Sta facendo bene, non sarà una partita semplice: servirà una grandissima prestazione". Spezia a -4 dal Pisa e +9 sulla Cremonese, entrambe dovranno giocare al ’Picco’. Ma per D’Angelo sarà difficile salire a +15 sui grigiorossi e ’cancellare’ i playoff. "Penso sia impossibile ottenere una simile distanza, 15 punti sono 5 partite: nessuna formazione di quel livello si fa ’mangiare’ tanto. Credo sia fantascienza...". Il pensiero va poi al Pisa. "Stiamo entrambe facendo benissimo, hanno 4 punti di vantaggio, noi possiamo solo giocare la nostra partita al meglio. Alle ultime giornate vedremo la situazione". Contro i giallorossi calabresi prevista qualche modifica allo scacchiere titolare: "I 5 attaccanti sono tutti disponibili. Proveremo a prendere la scelta più giusta nella coppia iniziale". In attacco il protagonista della stagione è Pio Esposito, in lizza per il titolo di capocannoniere: "Non mi ha sorpreso, ero convinto che potesse fare molto bene, ha espresso qualità anche nella scorsa stagione".

Cresce intanto l’entusiasmo intorno allo Spezia come testimoniano gli oltre 6mila abbonati. "Questa è una piazza molto calda, la ricordo così da calciatore e allenatore. Avere lo stadio sempre pieno è importante", così come lo è stata la settimana che ha portato l’arrivo a Spezia di Paul Francis: "Che parli italiano è un vantaggio, soprattutto per me. Si è presentato a tutti noi dicendo di continuare sulla nostra strada". Si va intanto verso il tutto esaurito per Spezia-Catanzaro di domani. Infine nuova chiamata chiamata in azzurro per il portiere aquilotto Diego Mascardi, convocato dal ct della nazionale Under 19 Alberto Bollini allo stage di preparazione per le qualificazioni all’Europeo di categoria in programma in Romania a giugno.