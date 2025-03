D’Angelo suona la carica. "Il Pisa? E’ raggiungibile. Pronti a grandi partite»

Dopo la sosta per le nazionali mister Luca D’Angelo appare ancora più carico e deciso a guidare al meglio i suoi ragazzi nella sfida in programma stasera alle 20.30 contro il pericolante Brescia. Le sue prime parole fanno chiarezza sulla situazione degli infortunati nelle file dello Spezia. "Pio Esposito sta bene e sarà sicuramente disponibile, mentre Salvatore Esposito e Degli Innocenti rientreranno per la prossima gara contro la Sampdoria". Lapadula, appena rientrato dal Perù per gli impegni con la nazionale, partirà dalla panchina. Spazio quindi a Di Serio, autore del pareggio nella sfida d’andata. "Abbiamo diverse opportunità anche con Kouda, Colak e Falcinelli. Agli allenamenti vedo che stanno tutti bene e quindi sia chi giocherà da titolare sia chi subentrerà potrà dare il proprio contributo. I numeri dicono che dopo la Cremonese siamo la squadra che colleziona più occasioni da gol, oltre ad essere il quarto attacco più prolifico del girone". Sarà disponibile anche Salva Ferrer, che potrebbe rappresentare un’opzione in più nello scacchiere bianconero. "È un ragazzo eccezionale che conoscevo bene per averlo affrontato tante volte da avversario. Aver superato qualcosa di importante come ha fatto lui significa avere dei valori forti. In più sta bene fisicamente. Se dovesse giocare non sarebbe per dargli un premio per quello che ha vissuto, ma perché credo che sia in grado di farlo".

La pressione sarà altissima in un match da vincere a tutti i costi. "Bisogna vivere queste partite non come un dovere, ma come un piacere. Dovremo quindi provare a fare il risultato". Il tutto per rendere ancora possibile la corsa al secondo posto. "Il Pisa sta dimostrando di essere più forte, ma i tengo a precisare che sul campo sarebbe a + 3. Il vantaggio di cinque lunghezze deriva dalla partita vinta a tavolino a Cittadella. Ci tengo a ricordarlo, ovviamente senza disconoscere i loro meriti. Vuol dire quindi che possiamo riprenderli e per farlo dovremo fare bellissime partite già a cominciare da stasera". Che avversario troverete? "Il Brescia è una squadra che gioca e non si arrocca in difesa. Sarà quindi una partita aperta, dovremo cercheremo di sfruttare la possibilità di attaccare in pressione. Loro stanno vivendo un’annata particolare, ben diversa da quella della scorsa stagione, ma hanno giocatori molto forti. Noi proveremo a sfruttare anche la spinta del pubblico che per due gare di fila potrà dare il proprio immancabile supporto".

Ilaria Gallione