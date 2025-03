I precedenti. La prima vittoria più di 100 anni fa con un rigore di Tognotti

Ha sorriso un buon numero di volte il Brescia alla Spezia. In 22 incontri si contano 10 successi aquilotti, 6 pareggi e 6 acuti bresciani. Se però aggiungiamo le 4 di Coppa Italia, salgono a 14 le vittorie spezzine. La prima volta in assoluto il 19 ottobre 1924 in Prima Divisione Nord e a decidere l’1-0 fu Tognotti III su rigore. Nella scorsa stagione parità (0-0): si giocò a Cesena il 26 settembre (per indisponibilità del ’Picco’ sotto maquillage) e mister Alvini schierò, con schema 3-5-2, Dragowski; Amian, Bertola, Nikolaou; Cassata, Bandinelli (39’ st Elia), Ekdal (18’ st S. Esposito), Zurkowski (18’ st Kouda), Reca; Verde (28’ st Antonucci), Moro (28’ st P. Esposito). La prima vittoria ospite (0-1 gol di Zuccotti) è datata 5 giugno 1938, in B, ma non servì per la salvezza: Brescia quartultimo e retrocesso, Spezia quintultimo. L’ultima vittoria degli aquilotti il 1° settembre 2018, sempre tra i cadetti. Un 3-2 ricco di emozioni visto che dopo 20 minuti si era già sul 2-2. Vantaggio lampo di Donnarumma, la ribalta Pierini al 6’ e al 17’ (sfiorando il tris personale nel finale) , poi Morosini fa pareggio, mentre a deciderla è, al 32’ della ripresa Gyasi. Sempre con 5 reti, il 4-1 del 2 maggio 2015, mentre ancor più ricche di gol, restano in B e in tempo di guerra, il 5-2 del 23 novembre 1941 e il 3-4 del 25 aprile 1943. Considerando solo la B, a Brescia, il consuntivo è di 3 successi spezzini, 8 delle rondinelle, e ben 10 pareggi

m. magi

Nella foto: il gol di Di Serio all’andata a Brescia