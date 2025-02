La scomparsa dello storico dirigente. Addio a Pino Sciumbata una vita per le Aquile

Ha legato il suo volto per anni al mondo dello Spezia Calcio diventando per tre decenni un preciso punto di riferimento. All’età di 77 è scomparso il popolare Pino Sciumbata, ex dirigente dello Spezia e grandissimo tifoso dei colori bianchi. Emigrato da giovane a Spezia da Catanzaro, Sciumbata si innamorò da subito della nostra città e della squadra aquilotta. In parallelo alla sua apprezzata attività di informatore farmaceutico, fu anche un ottimo conduttore televisivo negli anni ‘80, a Uno TV e un valido dirigente calcistico nell’Arci Pianazze. A seguire il passaggio allo Spezia Calcio, con la presidenza di Mimmo Mastropasqua, club bianco con il quale ha svolto una collaborazione per circa 30 anni nei compiti più svariati, da addetto all’arbitro, a team manager, a responsabile del settore giovanile. Un’autentica istituzione nel sodalizio di via Melara, apprezzatissimo dai tifosi, dirigenti, giocatori e allenatori. Pino Sciumbata era un uomo che coniugava alla professionalità, qualità umane indiscusse, con la sua bontà e il suo immancabile ottimismo che ostentava sempre, anche nei momenti più bui. Era il classico amico di tutti, che ci piace ricordare con il suo bellissimo sorriso e la sua onnipresente umanità. Appresa la notizia della scomparsa sono arrivati tantissimi messaggi di condoglianze da chi lo aveva conosciuto, in primis da parte dell’ex mister aquilotto Antonio Soda: "Ho pianto quando ho saputo della scomparsa di Pino, perché ero molto legato a lui, per me è stato come un padre e un amico, una persona speciale che amava moltissimo lo Spezia. Mi ha trasmesso la spezzinità, ci volevamo un grande bene".

Parole di cordoglio anche dall’avvocato Enrico Angelini: "Sono molto addolorato, era una persona perbene oltreché un grande amico". Al cordoglio si è unito il club ‘Orgoglio Spezzino’: "Pino sempre nei nostri cuori, immenso dolore la notizia della tua scomparsa. Mille ricordi stupendi, tu con l’accento del sud eri più spezzino di tanti spezzini, il tuo era amore puro per il territorio, il Golfo dei Poeti, i quartieri periferici dove abitava la gente vera e genuina, come amavi ripetere. Generoso, altruista, passionale e con un amore viscerale per la maglia bianca. Eri uno di noi, amante del Picco e del popolo bianco". Qualche anno fa, Pino si era trasferito a Fano, dove sarà ricordato lunedì. Lo Spezia si è unito al cordoglio, molto provati per la sua scomparsa i dirigenti Beppe Vecchio e Nicola Padoin. Il dottor Danilo Imbriani, medico quando Sciumbata era dirigente, ha mantenuto un rapporto costante con lui anche quando è andato a vivere a Fano. Sciumbata (che sarà ricordato domani anche dalla ’Ferrovia’) lascia la figlia Vania, il fratello Umberto, la sorella Anna, gli adorati nipoti Mattia e Micol, il genero Giancarlo. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.

Fabio Bernardini