Calcio serie D. Orvietana, oggi l’anticipo. Al Muzi c’è il Ghiviborgo

Non si ferma la Serie D che scende in campo nel turno pre-pasquale. L’Orvietana ospita oggi al Muzi, ore 15,30, il Ghiviborgo, squadra settima in classifica, distante 5 punti dal quinto posto, ultimo utile per disputare i playoff. É la sfida che apre la ventinovesima giornata, con il resto del programma che si completerà domani alle 14,30. All’andata fu una delle migliori prestazioni per i biancorossi, invalidata dall’esito del ricorso per il residuo squalifica di Fabri. A sei giornate dal termine l’Orvietana si trova in zona playout, ma in un solo punto ci sono, oltre ai biancorossi, Montevarchi e Sansepolcro. La lotta è quindi serratissima, anche perché ci potrebbe essere la possibilità che il sestultimo posto possa valere la salvezza diretta e non i playout. La gara di Forte dei Marmi ha purtroppo allungato la serie di infortuni, si è di nuovo fermato Caravaggi che non sarà quindi disponibile, come peraltro il portiere Marricchi. Sembra invece recuperato Chiaverini, uscito anzitempo sabato scorso. L’Orvietana sta pagando care anche le assenze, ormai irrecuperabili per questa stagione, di Vignati e Cuccioletta. Orvietana chiamata a centrare quei 3 punti che, tra le mura amiche, mancano dallo scorso 18 febbraio, dal 2-0 cioè conquistato contro il Cenaia. "Dobbiamo pensare a noi stessi e a fare punti contro ogni avversario" ha sottolineato Antonio Rizzolo. L’obiettivo immediato è provare a staccare il Sansepolcro per giocare il playout con due risultati su tre a disposizione. Al Muzi arbitra Alessandro Femia di Locri.