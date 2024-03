Calcio serie D. Orvietana, ora la sfida a San Donato Tavarnelle. Subito in campo il nuovo acquisto Sakoa

ORVIETO – Archiviata la parentesi, giustamente festosa, dovuta al convincente successo sul Ghiviborgo, per l’Orvietana è già tempo di preparare il giusto approccio alla trasferta di San Donato Tavarnelle. Rizzolo, nella lista, trova alcuni elementi di valutazione aggiuntivi per preparare, con maggiore dovizia di particolari, una partita, tanto per cambiare, difficile quanto delicata. La buona prova dei due semi esordienti, Chiaverini e Marchegiani, ha schiuso qualche scenario diverso, unitamente a quanto fatto da Rossi, incolpevole per le reti subite nella trasferta di Querceta e imbattuto con il Ghiviborgo. Chiaverini si è disimpegnato bene, sia in fase offensiva che di contenimento, oltre a reggere, altrettanto bene, alla fisicità dei difensori avversari. Marchegiani è andato a segno in maniera facile, secondo qualcuno che non ha considerato l’essersi trovato al posto giusto nel momento che serviva. A tutto merito del ragazzo. Il gruppo squadra conta, da qualche giorno, di un uomo in più. Trattasi di Hugues-Kévin Sakoa, attaccante di nazionalità francese, classe 2003. Il suo aspetto fisico lo accredita per essere definito "giocatore di peso". La sua altezza, 191 cm., lo fa pensare buono per svettare e creare spazi nelle difese avversarie. Messo sotto la lente, in una delle prime sedute, ha mostrato velocità di gamba e padronanza della palla, un piede mancino in grado di far male e buona velocità di pensiero per come si propone alla ricezione e allo scarico del pallone. Le informazioni lo presentano "allenato". Ultima nazione dove ha giocato, la Tunisia. Con il San Donato, domenica 7, dovrebbe esserci.

Roberto Pace