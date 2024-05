Calcio serie D. Orvietana, salvezza all’ultimo tuffo. Biagioli: "Così è ancora più bello»

"Così è ancora più bello". Il presidente Roberto Biagioli gongola dopo la vittoria contro il Livorno, all’ultima di campionato, che ha spalancato all’Orvietana le porte della salvezza. I biancorossi giocheranno in serie D anche nella prossima stagione. Con la vittoria al Muzi l’Orvietana chiude al quintultimo posto con 9 punti di vantaggio sul Sansepolcro. È salvezza, proprio come un anno fa quando la vittoria arrivò sempre all’ultima giornata con in più il primo posto nella classifica per l’impiego degli under che ha portato 25mila euro nelle casse rupestri. "Per certi versi – continua il presidente – è stato ancora più complicato quest’anno. Abbiamo fatto degli errori che abbiamo rischiato di pagare caro. Abbiamo dovuto fare scelte difficili, su tutte l’esonero di Silvano Fiorucci al quale mi lega un’amicizia che va oltre il calcio. Alla fine però il mister e i ragazzi sono riusciti a centrare un traguardo tutt’altro che semplice. Riconferma per Antonio Rizzolo? Adesso fateci festeggiare. Credo che il mister abbia fatto un ottimo lavoro e si sia guadagnato sul campo la possibilità di guidare la squadra anche il prossimo anno. I matrimoni però si fanno in due".