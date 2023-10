Calcio serie D. Orvietana-Trestina, è l’ora del derby. Ciampelli: "Fiorucci un esempio per noi»

ORVIETO - Il Muzi ospita il derby di serieD. L’Orvietana è reduce dalla salvezza conquistata sul campo, il Trestina ha usufruito del ripescaggio. Il bilancio del 2022-23 vede avanti i bianconeri per due a uno. Nel Trestina gioca ancora Stefano Gramaccia, promettente biancorosso quando era ancora un under. L’Orvietana dal pareggio a Cenaia con parecchi rimpianti. La squadra è in crescita ma è penalizzata dalla sterilità del reparto avanzato. Santi deve sbloccarsi ed è atteso alla prova. Marsili, doppio sigillo nelle ultime due gare, sta emergendo. Dall’infermeria entra e esce Vignati. Fiorucci andrà sulle certezze affidandosi alla coppia Siciliano-Congiu.

Reduce dalla sconfitta contro la Pianese, il Trestina è costretta a fare a meno dell’infortunato Tozaj e degli squalificati Menghi e Sensi. Il dubbio principale riguarda il sostituto del centrale difensivo: "Valuterò fino all’ultimo - non si sbilancia al riguardo l’allenatore Davide Ciampelli - come far fronte a quest’assenza". Sull’altra panchina il tecnico bianconero troverà Silvano Fiorucci, tifernate purosangue: "Mi fa immensamente piacere - dichiara il coach trestinese - misurarmi con Silvano, un personaggio che per i tecnici della mia generazione ha rappresentato un esempio. Ho allenato suo figlio e all’inizio della mia carriera sono stato varie volte a casa sua per avvalermi dei suoi consigli".

ORVIETANA: Marricchi, Caravaggi, Lorenzini, Ricci, Congiu, Siciliano, Fabri, Orchi, Marsili, Greco, Osakwe. All. Fiorucci

TRESTINA: Fiorenza, Omohonria, Dottori, Farneti, Contucci, Soldani, Belli, Gramaccia, Tascini, Di Nolfo, Irione.

All. Ciampelli.